دبي ستقدم للعالم حدثا استثنائيا بإكسبو 2020

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لمعرض إكسبو 2020 إن دبي ستقدم للعالم عبر المعرض حدثاً استثنائياً بكل المقاييس وتجربة فريدة للتعرف على أحدث ما توصل إليه العقل البشري من ابتكارات ترسم ملامح السنوات الخمسين المقبلة، بحسب صحيفة البيان.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ أحمد بن سعيد مع فينسنت جونزاليس لوسرتاليس، أمين عام المكتب الدولي للمعارض والوفد المرافق له، حيث قدّم مسؤولو إكسبو 2020 دبي لأعضاء وفد المكتب الدولي للمعارض، إحاطة مفصلة عن المخطط الرئيسي ومفاهيم تصاميم الأجنحة، واستراتيجية التواصل على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتأتي زيارة وفد المكتب الدولي للمعارض في إطار برنامج اللقاءات الدورية للاطلاع على أحدث التطورات على صعيد استعدادات وتحضيرات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الحدث العالمي المرتقب.