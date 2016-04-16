طرح فرص استثمارية كبرى بمطار الملك فهد الدولي

استعرض مدير عام مطار الملك فهد الدولي تركي بن عبدالله الجعويني مع وفد من اللجنة التجارية بغرفة الشرقية التوجهات والخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية لرخصة ثانية لتشغيل خدمات الشحن في المطار.

وجرى خلال اللقاء استعراض طرح المنافسة على فرصة الاستثمار في مطار الملك فهد كأول مطار في المملكة، يوفر هكذا فرصة استثمارية، وتم عرض منطقة الدعم اللوجستي، التي تبلغ مساحتها الإجمالية مليونا ومئتي ألف متر مربع مفتوحة للاستثمار.

وتشكل هذه المنطقة أهمية للمستثمرين لتوسطها ما بين قرية الشحن الجوية والطرق الرئيسية بالمنطقة وتعتبر العصب الرئيس لنقل البضائع بين الميناء ومدينة الجبيل بحسب جريدة الرياض.

وأشار الجعويني إلى أن هذا المشروع سيساهم في تنشيط وتطوير حركة الاستيراد والتصدير وفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول العالم.

كما سيعطي لفعالياته الاقتصادية والتنموية زخماً كبيراً، ويمنح المستثمرين خيارات بين وسيلة الشحن الملائمة حسب نوع البضائع ووجهتها، حيث تبرز أهمية الشحن الجوي عندما يتعلق الأمر بضرورة نقل البضائع في أسرع وقت ممكن بالمقارنة بالشحن البري أو البحري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون القائم بين غرفة الشرقية وإدارة مطار الملك فهد الدولي، لدعم حركة التجارة والاستثمار في المطار.