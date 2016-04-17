خسائر مطار بروكسل تصل لمئات الملايين من اليورو

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلن رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل- زافيتيم أن المطار الذي تعرض في 22 مارس لعمليتين انتحاريتين أوقعتا 16 قتيلا وخسائر ضخمة، سيعيد فتح "مئة شباك تسجيل مطلع مايو" على أن يستعيد نشاطه الكامل في يونيو قبل عطلة الصيف.

وقال ارنو فيست، رئيس مجلس إدارة مطار بروكسل في مقابلة مع صحيفة لو سوار "سوف نعمل بكامل طاقتنا في يونيو".

وأضاف "ولكن المنشآت لن تكون مجددة بالكامل". وأوضح "سنعد خطة حول مدرج المستقبل، وبلا شك لن يتم ترميم كل شيء بنفس النمط".

وتدمرت قاعة المسافرين بشكل كبير نتيجة الانفجارين في 22 مارس. وأغلق المطار كليا أمام حركة المسافرين لمدة 12 يوما. واستؤنف العمل به في الثالث من ابريل من خلال منشآت مؤقتة تسمح بتأمين 20% من حركة الطيران الطبيعية في البداية، وقد تزايدت هذه الحركة تدريجيا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير المطار "وصلنا إلى نسبة حوالي 20 ألف مسافر يوميا من المطار بدل 40 الفا بالوتيرة الطبيعية".

وأضاف فيست "سوف نفتح مجددا مطلع مايو مئة شباك للتسجيل في قسم من قاعة المسافرين لم تلحق به أضرار جسيمة ما سيسمح لنا بالعودة إلى حوالي 70% من قدرتنا وبمزيد من المرونة".

ولم يتطرق فيست إلى الخسائر الاقتصادية للاعتداءات ولكن بين شلل المطار لمدة أسبوعين وأعمال الترميم وغير ذلك فان الخسائر سترتفع إلى "مئات ملايين اليورو"، حسب صحيفة "لا ليبر بلجيك" (بلجيكا الحرة).

وأشار رئيس مجلس إدارة المطار "نعتبر أن المطار هو رئة اقتصادية تؤمن يوميا قيمة مضافة بـ10 ملايين يورو للبلاد".

وجاء في دراسة للبنك الوطني في العام 2014 أن النقل الجوي والنشاطات الملاحية في بلجيكا درت عام 2012 حوالي 2,9 مليار يورو كقيمة مضافة مباشرة على الاقتصاد (اي حوالي 1% من إجمالي الناتج الداخلي). ويؤمن مطار بروكسل-زافيتيم 75% مما تؤمنه المطارات الستة في البلاد، حسب الدراسة.