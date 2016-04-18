طيران الإمارات نقلت 7 ملايين راكب خلال 2015

زاد عدد الركاب الذين استخدموا رحلات طيران الإمارات للسفر من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي 2015 على 7 ملايين راكب.

وفي سبيل تلبية متطلبات قاعدة عملائها المتنامية في المنطقة، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام المسافرين الدوليين لتذوق أطباق المطعم العربي والتعرف على الثقافة العربية، توفر طيران الإمارات تشكيلة من المنتجات والخدمات المنتقاة بعناية والمستوحاة من المدن الثماني عشرة التي تخدمها في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقدم طيران الإمارات أكثر من 100 طبق مستوحاة من المنطقة على رحلاتها، ليس إلى المدن الثماني عشرة فحسب، ولكن على معظم الرحلات ضمن شبكة خطوطها العالمية. ويظهر على قوائم الطعام أطباق شهيرة مثل المكبوس والكبة اللبنية والمازة العربية، بالإضافة إلى لفائف ورق العنب، حيث تستخدم يومياً أكثر من 16 الف ورقة عنب لإعداد هذه اللفائف التي تقدم ضمن المازة العربية وتحظى بإقبال كبير من جميع الجنسيات.

ويقول جوست هيميجير، نائب رئيس أول طيران الإمارات لتموين الطائرات: "نعمل دائماً على الانتقال بتجربة تناول الطعام في الأجواء إلى مستويات أعلى، واستلهام الأفكار من المحطات التي نخدمها. ويعني ذلك بالنسبة إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جلب المكونات المحلية، مثل البهارات المناسبة لمكبوس الدجاج لمنح المسافرين في الأجواء تجربة فريدة تماثل أفضل المذاقات على الأرض".

أما على صعيد الترفيه الجوي، فإن طيران الإمارات تعد رائدةً في المحتوى العربي بما مجموعه 145 قناة عبر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، والذي يتضمن ما يصل إلى 2500 قناة بالإضافة إلى البث التلفزيوني الحي. وتشمل الخيارات العربية 59 فيلماً و19 مسلسلاً تلفزيونياً من المنطقة والبومات غنائية وموسيقية، عدا عن الأخبار أولاً بأول من قناة سكاي نيوز عربية. ويتوفر أيضاً ترجمة عربية لأكثر من 75 فيلماً بمختلف اللغات الأخرى.

وقال باتريك برانيللي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجارب المسافرين: "نعمل دوماً للحصول على أفضل محتوى يلائم الركاب الذين يأتون من خلفيات ثقافية مختلفة. وتضمن التشكيلة الثرية من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية والأغاني والموسيقى العربية استمتاع ركابنا بما يختارونه من نظام بلغتهم، عدا عن توفير إطلالة على الثقافة العربية للركاب من مختلف الجنسيات ومناطق العالم الأخرى".

ومع وجود أكثر من 2700 مضيفة ومضيف يتكلمون العربية، فإن طيران الإمارات تضمن لركابها من المنطقة وجود من يتحدث بلغتهم على كل رحلة. كما يتوفر للأطفال دمى مستوحاة من المنطقة ضمن تشكيلة "فلاي وذ مي" لدمى الحيوانات.

يذكر أن طيران الإمارات بدأت تخدم دول منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ السنة الأولى لانطلاق عملياتها في 1985، وتخدم اليوم 18 محطة في المنطقة بما مجموعه 345 رحلة في الأسبوع. وتعمل الطائرة العملاقة الإيرباص إلى كل من جدة والكويت، كما قامت برحلات لمرة واحدة إلى كل من الرياض والدوحة والبحرين. كما تدعم طيران الإمارات العديد من الأحداث الرياضية والثقافية المحلية في المنطقة باكثر من 20 مشروع رعاية، بما في ذلك دوري الخليج العربي وكأس دبي العالمي والرحلة البحرية "ستارز أون بورد" عبر البحر الأبيض المتوسط.



