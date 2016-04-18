66 فندقاً قيد الإنشاء في الإمارات بسعة 20.6 ألف غرفة

يستحوذ القطاع الفندقي في دولة الإمارات على 25,6% من الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط والبالغة 80,423 غرفة لنحو 251 فندقاً جديداً قيد التنفيذ في المنطقة، بحسب تقرير لمؤسسة «إس تي آر جلوبال".

وقدر التقرير عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات حتى نهاية شهر مارس 2016 بنحو 20,640 غرفة تشكل معاً الطاقة الاستيعابية لنحو 66 فندقا يجري تشيد الجزء الأكبر منها في إمارة دبي، بالإضافة إلى بقية إمارات الدولة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

ووفقاً للتقرير، فقد استحوذت دولة الإمارات على نحو 26،3 من إجمالي الفنادق قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط والبالغ عددها 251 فندقا، حيث يجري تشييد أكثر من 66 فندقا جديدا في الدولة، تلتها المملكة العربية السعودية التي تشهد إنشاء 44 فندقاً جديداً تضم 34,812 غرفة، لتبلغ بذلك حصتها نحو 17,5% من ناحية عدد الفنادق، و43,2% من ناحية إجمالي عدد الغرف. وأظهر تقرير مؤسسة "إس تي آر غلوبال" وجود أكثر من 536 فندقاً جديدا قيد التخطيط والتعاقد والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إجمالية للغرف تقدر بنحو 151,654 غرفة. وأوضح التقرير أن هذا الأرقام شهدت بنهاية شهر مارس الماضي زيادة بنسبة 41% بإجمالي الغرف في الفنادق قيد التعاقد والإنشاء في المنطقة، مقارنة مع أرقام شهر مارس 2015، وبزيادة قدرها 42,7% عند مقارنة عام مقابل عام. وتتضمن بيانات المؤسسة المشاريع الفندقية التي يجري تنفيذها حالياً، وكذلك المشاريع التي دخلت مرحلة التخطيط النهائي، والتي في مرحلة التخطيط، ولا تتضمن المشاريع غير المؤكدة بعد. وتعكس طفرة الاستثمارات الفندقية في دولة الإمارات النمو المتسارع في القطاع السياحي بالدولة التي باتت وجهة سياحية رئيسة للسياح من كافة أنحاء العالم، بفضل ما تتمتع به من بنية ومعالم سياحية متنوعة تغطي إمارات الدولة كافة. ووفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، شهد قطاع الضيافة في الإمارة افتتاح نحو 7 منشآت فندقية جديدة خلال الربع الأول من 2016 أضافت بدورها نحو 1666 غرفة وشقة فندقية، متوافر منها حالياً 1214 غرفة وشقة.

وأظهرت بيانات الدائرة، ارتفاع عدد المنشآت الفندقية في دبي، من 677 منشأة بنهاية ديسمبر 2015 إلى 684 منشأة أواخر مارس 2016، فيما ارتفع عدد الغرف والشقق الفندقية من 98 ألفاً و333 غرفة وشقة، إلى 99 ألفاً و999 غرفة وشقة خلال الفترة ذاتها.

وتوزعت تصنيفات المنشآت الفندقية الجديدة، على 3 فنادق من فئة 3 نجوم وفندق واحد من تصنيف 4 نجوم، وفندق واحد 5 نجوم، إضافة إلى منشأة للشقق الفندقية من الدرجة الفاخرة «ديلوكس» وأخرى من درجة «ستاندرد».

وأضاف فندق «فور سيزونز» في «مركز دبي المالي العالمي» 106 غرف 5 نجوم، و«ويندهام مارينا» 486 غرفة 4 نجوم تم تشغيل 400 غرفة منها فقط خلال الربع الأول. ووفر فندق «آيبيس ستايلز دراجون مارت» 251 غرفة منها 173 غرفة مشغلة، فيما أتاح «آيبيس ون سنترال» 588 غرفة منها 252 غرفة فندقية مشغلة، و«الفريج» 48 غرفة.

ووصل إجمالي عدد المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة إلى 677 فندقاً بنهاية 2015، مقابل 657 فندقاً خلال 2014، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية تحت الخدمة من 92 ألفاً و333 وحدة فندقية، خلال 2014 إلى 98 ألفاً و333 وحدة بنهاية العام الماضي.