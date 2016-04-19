جزيرة ياس تكشف عن وجهة سياحية من علامة "وارنر براذرز"

أعلنت شركة "ميرال" وشركة "وارنر براذرز" اليوم رسمياً عن وجهة سياحية عالمية متكاملة مستوحاة من علامة "وارنر براذرز"، والتي ستحتضنها العاصمة أبوظبي ضمن جزيرة ياس، الوجهة العالمية الرائدة في قطاعات الترفيه والأعمال.

وستتضمن الوجهة الجديدة المدينة الترفيهية "عالم وارنر براذرز أبوظبي" والتي يعتزم افتتاحها عام 2018، حيث تجري حالياً أعمال المرحلة الأولى من الإنشاءات بالإضافة إلى عمليات تطوير وإنتاج الألعاب الترفيهية. كما ستضمّ هذه الوجهة الفندق الأول من نوعه في العالم الذي يحمل علامة "وارنر براذرز" والذي سيتم إنجازه في مرحلة لاحقة.

وسوف يجمع "عالم وارنر براذرز أبوظبي" أشهر شخصيات "دي سي كوميكس" الخارقة مثل "باتمان" و"سوبرمان" و"واندر وومن"، بالإضافة إلى شخصيات "وارنر براذرز" الكرتونية مثل "باغز باني"، و"سكوبي دو"، و"توم وجيري"، حيث سيتاح للزوار من جميع الأعمار استكشاف عوالم "غوثام" و"متروبولس"، فضلاً عن عوالم "لوني تونز" و"هانا باربرا" الكرتونية، وغيرها الكثير تحت سقف واحد.



وستساهم المدينة الترفيهية "عالم وارنر براذرز أبوظبي" من خلال موقعها بالقرب من "عالم فيراري أبوظبي"، وحديقة "ياس ووتروورلد"، في دعم الزيادة في عدد زوار جزيرة ياس من 25 مليون زائر سنوياً في عام 2015 إلى 30 مليون في عام 2018، لتعزّز مكانة جزيرة ياس كوجهة رائدة للتجارب الترفيهية الفريدة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة "ميرال": "نحن فخورون بالإعلان عن استقطاب علامة "وارنر براذرز" الشهيرة إلى جزيرة ياس. ويُعتبر مشروع المدينة الترفيهية "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، والذي تستثمر فيه ميرال مليار دولار أمريكي، إنجازاً بارزاً في إطار الجهود الهادفة إلى وضع أبوظبي على الخارطة العالمية كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم."

وأضاف المبارك: "إن تلبية الطلب العالمي والإقليمي والمحلي لوجهة ترفيهية من الطراز العالمي، تدعمها بنية تحتية ترتقي إلى المعايير العالمية للسفر والسياحة، يجعلنا قادرين على الوفاء بطموحنا تجاه زيادة أعداد الزوار وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية تحقق كلّ ما يتطلع إليه المقيمين والزوار. وجهود "ميرال" أساسية لتحقيق هذا الهدف من خلال عدد من المشاريع الهامة والجاذبة التي نعمل على إطلاقها."

من جانبه، قال كيفين سوجيهارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "وارنر براذرز إنترتينمنت": "لقد أمتعت شركة "وارنر براذرز" الجماهير بشخصياتها وإنتاجاتها الشهيرة لأكثر من 90 عاماً، واليوم يسرّنا أن ننقل خبرتنا الطويلة في هذا المجال إلى جزيرة ياس، وهي إحدى الوجهات الترفيهية العالمية الرائدة، لنعمل مع شركائنا في "ميرال" على ابتكار تجربة تفاعلية مبدعة وفريدة تتيح للزوار من كافة الأعمار العيش في العالم المليئ بالتشويق والتسلية الذي تشتهر به "وارنر براذرز".

من جانبه، أكّد محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال" أن جزيرة ياس ستواصل التوسع في عروضها للزوار من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة. وأضاف: "ستكون الوجهة الترفيهية الجديدة خطوة هامة في الحفاظ على الزخم الذي تشهده جزيرة ياس، ونتوقع أن تسهم هذه الوجهة في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل في الإمارة. ونحن في "ميرال" نتطلّع لمتابعة التقدّم في أعمال مشروع "عالم وارنر براذرز أبوظبي" في الأشهر المقبلة."

تجدر الإشارة إلى أن ميرال تطوّر مشروع "عالم وارنر براذرز أبوظبي" بموجب ترخيص من "وارنر براذرز كونسيومر برودكتس".

