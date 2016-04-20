"فورسيزونز" يكشف عن جناحة الفاخر العائلي في أورلاندو

عادة ما يكون الجناح الرئاسي هو خيار الإقامة الأول بين الضيوف المميزين؛ خاصة إذا كان في واحدة من أفضل وجهات السفر العائلية في العالم. ومع احتوائه على جناحين فاخرين، يصبح منتجع فورسيزونز أورلاندو في والت ديزني وورلد ريزورت الخيار الأمثل لقضاء العطلات الجماعية التي تجمع بين أفراد العائلة والأصدقاء. ويتيح المنتجع أمام ضيوفه فرصة الإقامة في الجناح الملكي أو الجناح الرئاسي القابلين للاتساع ليضما عدداً كبيراً من الغرف على امتداد طابق كامل. كما تكتمل تجربة السفر الفاخر لضيوف المنتج بالحصول على خدمة المساعدة الشخصية.

ومن المقرر أن يكشف منتجع فورسيزونز أورلاندو في والت ديزني وورلد ريزورت، خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي، عن العديد من المزايا الحصرية والخدمات الاستثنائية التي تجعل منه وجهة السفر والترفيه المثالية لجذب المسافرين من منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع توفر أفضل سبل الترفيه والضيافة الفاخرة وموقعه المتميز الذي يشهد إقبالاً كبيراً من العائلات لقضاء العطلات.

وخلال الأعوام الماضية، أصبحت أورلاندو وجهة رائعة تلبي كافة احتياجات المسافرين؛ إذ تُعد واحدة من بين أفضل المناطق التي تتوفر فيها ألذ الأطعمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث باتت تضم عدداً من المطاعم الراقية التي تقدم العديد من المأكولات الشهية، بينما أدى انتشار متاجر العلامات التجارية العالمية إلى تعزيز تجربة التسوق الفاخر في المدينة.

ومع افتتاح منتجع فورسيزونز أورلاندو في أغسطس 2014، أصبح بإمكان الزائرين الإقامة في أماكن فسيحة ورحبة إلى جانب الاستمتاع بمستوى الخدمة الاستثنائي الذي يركز على تلبية احتياجات الضيف بشكل أساسي، إلى جانب الأنشطة الرائعة التي تجعل من من المنتجع وجهة مثالية للترفيه والاستمتاع بالضيافة الفاخرة داخل المدينة، لا سيما مع وجود الملاهي العالمية إلى جانب مركز العروض الفنية الجديد والفرق الرياضية المحترفة وغيرها.

وقال توماس ستاينهاور، المدير العام لمنتجع فورسيزونز أورلاندو: "ظلت منطقة الخليج العربي سوقاً رئيسية مصدرة لزائري فلوريدا، التي تعرف باسم ولاية الشمس المشرقة، طوال سنوات، وقد ساهم إطلاق الرحلات الجوية المباشرة التابعة لطيران الإمارات إلى أورلاندو في سبتمبر 2015 في تعزيز حركة السفر إلى تلك الوجهة، حيث أصبح بإمكان العائلات الخليجية الآن السفر إلى أورلاندو براحة وسهولة. كما نشهد معدلات سفر أكبر من المنطقة من قِبل الأجيال المختلفة. ويأتي خيار الإقامة في أحد جناحي المنتجع، الذي يمكن أن يمتد على مساحة طابق كامل يضم تسع غرف نوم، ملائماً للمسافرين الذين يبحثون عن الخصوصية، والاستمتاع في الوقت ذاته بالتكنولوجيا المتطورة والتصميمات الخاصة والمميزة".

ويضم الجناحان أحدث الأجهزة السمعية والمرئية بما في ذلك شاشة عرض وجهاز إسقاط مثبت بسقف غرفة النوم الرئيسية إضافة إلى المرايا التلفزيونية في غرفة النوم الرئيسية. كما يتميز الجناحان بوجود ستائر متحركة يمكن التحكم بها عبر نظام لمس مركزي. ويطل الجناح الملكي "رويال سويت" على موقع عروض الألعاب النارية في ماجيك كينغدوم بارك، فيما يطل الجناح الرئاسي "بريزيدنشيال سويت" على موقع إطلاق الألعاب النارية في إيبكوت بارك.

ويتميز جناحا فورسيزونز أورلاندو بالمساحة الواسعة الرحبة والتصميمات المميزة والإطلالات الساحرة؛ ما يجعل الضيوف يشعرون كما لو كانوا من العائلات الملكية.

وبدءاً من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 2016، يقدم المنتجع باقة "الإقامة لفترة أطول – الليلة الرابعة مجاناً" التي تتيح للضيوف تمديد فترة إقامتهم والاستمتاع بكل المزايا المتوفرة في منتجع فورسيزونز أورلاندو الحاصل على العديد من الجوائز. ويبدأ السعر من 434 دولاراً أمريكياً لليلة عند اختيار عرض الليلة الرابعة مجاناً. والعرض لا يشمل الأجنحة المميزة.