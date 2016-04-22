"الخطوط السعودية" تتسلم اليوم طائرة "بوينغ" جديدة

تصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة اليوم الجمعة طائرة جديدة من طراز "بوينغ B787-9" دريملاينر، لتنضم إلى أسطول شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي فور انتهاء الإجراءات الرسمية لتسجيلها، وهي الطائرة الرابعة في أسطول الخطوط السعودية من هذا الطراز، ومن المقرر استلام أربع طائرات أخرى من الطراز ذاته العام المقبل 2017.

وتعد بوينغ من طراز "بوينغ B787-9" دريملاينر، الطائرة الأحدث بين منتجات شركة "بوينغ لصناعة الطائرات التجارية"، وتبلغ سعتها 298 مقعداً، 24 منها لدرجة الأعمال، و274 مقعداً للضيافة، بحسب صحيفة "الحياة".

يُذكر أنه تم خلال العام الحالي تم استلام 5 طائرات جديدة، أربع منها من طراز "B787-9 دريملاينر"، والخامسة من طراز "بوينغ B777-300ER"، تمثل الدفعة الأولى من 29 طائرة مختلفة الأحجام من طرازي "بوينغ" و"إيرباص"، سيتم استلامها خلال هذا العام.