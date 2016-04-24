طيران الإمارات.. "إمكانيات بلا حدود" بسوق السفر العربي

تشارك طيران الإمارات في "معرض سوق السفر العربي" بجناحها الجديد المتميز الذي أطلقت عليه "إمكانيات بلا حدود"، والذي يتضمن مختلف مبتكرات الناقلة، بما في ذلك المقاعد الجديدة لدرجة رجال الأعمال التي سيتم تركيبها على طائراتها البوينج 777، والتي تعرض في دبي للمرة الأولى.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: "يعد معرض سوق السفر العربي واحداً من أهم الأحداث على التقويم السنوي لصناعة السفر العالمية، كما يعد منصة مثالية لنا لعرض التطورات التي حققتها طيران الإمارات أمام ممثلي صناعة السفر والسياحة. ويجمع هذا المعرض كافة أطراف الصناعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يتيح لنا عقد لقاءات مثمرة والمشاركة في جلسات حوارية مفيدة، ويفتح أمامنا العديد من فرص النمو والتوسع".

ومن المتوقع أن يستقطب جناح "إمكانيات بلا حدود" اهتمام الزوار، بارتفاعه البالغ 8.5 أمتار، حيث يعد أعلى جناح في معرض سوق السفر العربي. ويحتاج تجميع وتركيب الجناح إلى تسعة أيام، ويبلغ وزن مكوناته 166 طناً، أي ما يعادل ثلث وزن طائرة الإمارات الإيرباص A380.

ويعكس التصميم العصري الجديد للجناح، ذي الثلاثة أدوار، الآفاق الواسعة التي توفرها طيران الإمارات لركابها، كما يوفر أمام الزوار فرصة للاطلاع على بعض المنتجات الجوية الحصرية للناقلة، بما في ذلك الأجنحة الخاصة لركاب الدرجة الأولى، ومقاعد الدرجة السياحية المريحة، والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال والشاور سبا لركاب الأولى على طائرة الإيرباص A380.

وبالإضافة إلى الجناح الجديد، يتوفر أمام زوار معرض سوق السفر العربي، الذي يقام خلال الفترة من 25- 28 أبريل الجاري، الفرصة للاطلاع على مقاعد درجة رجال الأعمال الجديدة كلياً التي ستستخدم لأول مرة على طائرات البوينج 777-300ER التي ستبدأ طيران الإمارات تسلمها اعتباراً من نوفمبر 2016. وتم تصميم المقعد الجديد لتوفير أعلى مستويات الراحة للعملاء بما فيها مسند للرأس مصمم مع مراعاة هندسة الجسم، ووحدة تحكم حديثة تعمل باللمس وتتيح تحويل المقعد تلقائياً ليتحول إلى سرير مستو تماماً.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد المقعد الجديد بأكبر شاشة فيديو شخصية في صناعة الطيران قياس 23 بوصة، ما يتيح للركاب الاستمتاع بما يوفره نظام طيران الإمارات ice للترفيه الجوي، عدا عن وسائل الراحة الأخرى كالثلاجة الصغيرة المثبتة في المقعد على نحو يريح المسافر.

ويتضمن جناح طيران الإمارات "إمكانيات بلا حدود"، الكائن في القاعة رقم 3، 7 غرف اجتماعات، في حين يحتوي الطابق العلوي على مجلس لاستقبال الضيوف، ومكتبين.