مجموعة "لوفر" تتوسع بالخليج بافتتاح 6 فنادق جديدة

أعلنت مجموعة لوفر الفندقية، إحدى أكبر مجموعات الضيافة في العالم، عن اعتزامها افتتاح أكثر من عشرة فنادق جديدة في المنطقة خلال عام 2016، بينها ستة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود المجموعة لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل الخطة التوسعية الطموحة لإحدى أكبر المجموعات فندقية في أوروبا تشغيل أكثر من 95 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2020 لتضم ما يزيد عن 15,000 غرفة فندقية.

وستفتتح المجموعة خلال عام 2016 ثلاثة فنادق جديدة في المملكة العربية السعودية، وفندقاً في الإمارات العربية المتحدة، وآخر في لبنان، إضافة إلى عدة منشآت في قطر والجزائر وتونس ولبنان وقيرغيزستان وجورجيا، مضيفةً بذلك ما لا يقل عن 1500 غرفة فندقية إلى الغرف المتوفرة في المنشآت القائمة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، افتتحت المجموعة فندق جولدن توليب وهران في الجزائر الذي يضم 110 غرفة وجناحاً. فيما شهد الربع الثاني افتتاح منتجع جولدن توليب تاج السلطان في منطقة الحمامات في تونس الذي يضم 250 غرفة، وستفتتح المجموعة منتجع جولدن توليب شرما في السعودية الذي يضم 103 غرف وفلل، ورويال توليب الأشرفية في لبنان الذي يضم 76 غرفة. إضافة إلى جولدن توليب الدوحة في قطر الذي يضم 195 غرفة، وتوليب إن رأس الخيمة في الإمارات الذي يضم 104 غرف، وجولدن توليب الخُبر في المملكة العربية السعودية الذي يضم 100 غرفة.

ومن المقرر أيضاً أن يستقبل توليب إن مدن جدة، الذي يضم 122 غرفة، ضيوفه في الربع الثالث من العام الحالي، في حين سيشهد الربع الأخير من العام افتتاح جولدن توليب سيتي سنتر ديرة في دبي الذي يضم 125 غرفة، وجولدن توليب جونيه في لبنان الذي يضم 60 غرفة، ورويال توليب قربص في تونس الذي يضم 138 غرفة. وتضم هذه الفنادق جميعها أجنحة إلى جانب الغرف.

وسيكشف الفريق التنفيذي لمجموعة لوفر الفندقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المزيد من التفاصيل حول المنشآت الجديدة خلال معرض السفر العربي 2016 "الملتقى" الذي سيُقام في دبي من 25 إلى 28 أبريل 2016. وستكون مجموعة لوفر الفندقية، التي يقع مقرها في باريس، أحد الرعاة الرئيسيين لموضوع المعرض الذي يركز في دورة هذا العام على سياحة السوق الوسطى، وهي الفئة التي رسّخت فيها المجموعة مكانتها الرائدة بين العلامات الفندقية في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال أمين مكرزل، رئيس مجموعة لوفر الفندقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يشهد قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً مطرداً، ولكن هذا النمو لا تدفعه فئة الفنادق الفاخرة، وإنما الفنادق المتوسطة والاقتصادية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات لقاء أسعار معقولة. ويفتح ذلك مجالاً واسعاً من الفرص أمام مجموعة لوفر الفندقية كي تبرز ما تتمتع به من سمعة عالمية مرموقة

ومعايير ممتازة، إلى جانب ما تقدمه للعملاء من قيمة مميزة، لإعادة صياغة مشهد الضيافة في المنطقة".

وأضاف مكرزل: "تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقاً مهمة بالنسبة لمجموعة لوفر الفندقية، حيث تشكل عاملاً محورياً ورئيسياً في خططنا التوسعية العالمية. كما يُعد معرض سوق السفر العربي، باعتباره أكبر فعالية للسفر والضيافة في المنطقة، منصةً مثالية تتيح لنا التواصل مع المؤسسات العاملة في قطاع السفر وبناء تحالفات جديدة من شأنها تعزيز عمليات التوسع في المنطقة".