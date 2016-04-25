اجعل من اللحظات الخاطفة ذكريات باقية مع سرايا العقبة

عندما تفكر بالمكان المناسب الذي تبقى فيه ذكرياتك مع عائلتك حية، ما الذي تتخيله؟ هل تتخيل مكاناً مناسباً للأطفال، فيه حدائق مائية وملاعب وإطلالة على شاطئ البحر؟ أو لعلّ السلامة والأمان أهمّ أولوياتك، لذا فأنت ترغب بمكان خاص وآمن يمكن لك فيه قضاء أمتع الأوقات مع من تحب.

مهما كانت أولوياتك في الحياة، تقدم لك سرايا العقبة فرصة العيش في مجتمع متكامل وعائلي، فيه خيارات متنوعة للترفيه والمتعة تُرضي كافة أفراد العائلة. وسواء كانت عائلتك صغيرة أو كبيرة، أو كان أولادك صغاراً أو كباراً، لم يفت الأوان على عيش أوقات جميلة بصحبتهم تصبح فيما بعد ذكريات لا تُنسى. تذكر أن أهمّ شي في الحياة هو السعادة وتلك اللحظات القيّمة التي تقضيها مع من تحب. في سرايا العقبة، ستعيش أوقاتاً تصبح ذكريات تدوم العمر كله.

