المغرب: سوق السفر العربي منصة مهمة لدعم السياحة

يطمح المغرب لتعزيز موقعه بالسوق السياحية للشرق الأوسط، من خلال استقطاب 224.200 سائح من هذه السوق (مقابل 198.229 مسجلة سنة 2015)، وتحقيق نسبة حددتها وزارة السياحة المغربية في 10% سنة 2016.

وقال بيان صادر عن الوزارة بمناسبة مشاركة المغرب في الدورة 23 للسوق العربية للسفر، المنظم من 25 إلى 28 أبريل الجاري بدبي، إن تكريس حصص المغرب من أسواق دول الخليج والشرق الأوسط يعد أحد أهم أولويات وزارة السياحة التي تطمح إلى تعزيز تواجد وجهة المغرب وتموقعها بهذه السوق التي تعد من الأسواق السياحية ذات القيمة المضافة العالية.

وحسب المصدر نفسه، فإن السوق السياحية للشرق الأوسط تعتبر سوقا واعدة بفضل تدفق أكثر من 51 مليون سائح سنة 2014 (حسب المنظمة العالمية للسياحة) ومتوسط نمو سنوي بمعدل 4.7% خلال الفترة ما بين 2005 إلى 2014.

وتراهن وزارة السياحة المغربية على تنمية المحور السياحي مع دبي التي تعتبر بالنسبة لها من الأسواق الواعدة، وجعل المغرب وجهة متميزة وبعرض متنوع تتوفر على مجموعات فندقية ذات سمعة دولية، وخدمات جيدة، وسياحة ذات قيمة مضافة، من سياحة الأعمال، والتسوق والسياحة الثقافية.

يشار إلى أن السوق العربية للسفر، وهو أول ملتقى لقطاع السياحة والأسفار بمنطقة الشرق الأوسط، وينظم هذه السنة تحت شعار" السياحة العائلية"، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسيضم معرض سوق السفر العربية الذي بدأت فعالياته منذ عام 1994، أكثر من 68 رواقا وطنيا على مساحة عرض إجمالية تقدر بـ25000 متر مربع. وستعرف دورة 2016 مناقشة مواضيع متنوعة، منها التكنولوجيا الجديدة والسفر وسياحة الأعمال والسياحة الفاخرة والسياحة الإلكترونية والسياحة المسؤولة.

وتستعد الدورة الحالية لاستقطاب ما يقارب 21000 زائر من 157 دولة ومشاركة أكثر من 2800 جهة عارضة بنمو 4% تمثل ما يزيد على 86 دولة، مع 113 شركة تشارك للمرة الأولى، وأكثر من 64 جناحاً وطنياً، كما سيتم تمثيل أكثر من 150 دولة من قبل الزوار المسجلين سلفاً