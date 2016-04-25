روتانا تفتتح 18 فندقاً جديداً بالمنطقة قبل نهاية 2017

كشفت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، عن خططها المستقبلية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2016 (ATM)، أكبر ملتقى لخبراء السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت روتانا عن افتتاح 18 فندقاً جديداً خلال عامي 2016 و2017 في الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، فيما يؤكد على مواصلة المجموعة لخطواتها التوسعية الحثيثة التي انطلقت خلال العقد الماضي لترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الضيافة في المنطقة. وستضيف هذه الخطوة 4,354 غرفة إلى محفظة روتانا الحالية بحلول عام 2017، ليصل مجموع المنشآت التي تقوم الشركة بتشغيلها إلى 75 فندقاً تضم 19,935 غرفة.

وتشمل المنشآت المقرر افتتاحها خلال العامين المقبلين 5 فنادق في المملكة العربية السعودية و4 فنادق في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فندقين أحدهما في العراق والآخر في تركيا.

كما ستفتتح روتانا منشآت جديدة في كل من الأردن وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن إكمال الأعمال التوسعية في منشأة المجموعة الأيقونية في الإمارات العربية المتحدة، منتجع ذا كوف روتانا في رأس الخيمة.

وقال عمر قدوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا: "تقف روتانا على أعتاب فصلٍ جديدٍ من قصة نموها. وتضم خطط التطوير القوية المقرر تنفيذها على مدار العامين المقبلين افتتاح عدد من المنشآت في أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ما يقربنا نحو تحقيق هدفنا في التوسع عالمياً".

وخلال الربع الثاني من عام 2016، سيتم افتتاح كل من عمان روتانا في الأردن؛ وفازو ريزيدنسيس من روتانا في إسطنبول بتركيا؛ وكينشاسا أرجان من روتانا، جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ بينما سيفتتح سنترو شاهين، جدة في الربع الثالث وسنترو واحة، الرياض في السعودية في الربع الأخير من العام 2016.

أما عام 2017، فسيشهد افتتاح سنترو العليا، الرياض في السعودية في الربع الأول، إلى جانب أعمال التوسعات في منتجع الكوف روتانا في رأس الخيمة في الإمارات؛ وسنترو كورنيش في الخبر في السعودية؛ وأربيل أرجان كردستان من روتانا، العراق؛ وسندس روتانا مسقط، عُمان، في الربع الثاني. ومن المقرر أن يشهد الربع الثالث افتتاح كل من روتانا السليماني، كردستان العراق؛ وسنترو سلامة، جدة، السعودية؛ وبيتش أرجان من روتانا، أبوظبي، الإمارات؛ وكريك روتانا وكريك أرجان من روتانا في دبي، الإمارات؛ ومنتجع سعديات روتانا أبوظبي، الإمارات؛ وريحان إمام رضا في مشهد، إيران. بينما سيشهد الربع الأخير من العام 2017 افتتاح كل من كابيتال سنترو روتانا، أبوظبي، الإمارات، وسنترو إسطنبول في تركيا.

وقد شهدت خطط روتانا التوسعية الناجحة للعام 2016 افتتاح عدد من المنشآت خلال الأشهر الأولى من العام، بما في ذلك روش ريحان من روتانا الرياض في السعودية؛ دلجا ريزيدنسيز من روتانا اسطنبول في تركيا؛ وداون تاون روتانا المنامة في البحرين؛ وسيتي سنتر روتانا الدوحة في قطر، وسنترو كابيتال الدوحة، ما أضاف 1,236 غرفة جديدة إلى محفظة المجموعة.

ومن المقرر أن يقع جناح روتانا في المنصة رقم HC0720 خلال معرض سوق السفر العربي 2016، الذي يستمر حتى 28 أبريل 2016.