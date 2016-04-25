فندق "كانيون رانش" كابلانكايا يستعد للافتتاح أول يوليو

يستعد فندق "كانيون رانش" كابلانكايا العضو الجديد في مجموعة "الفنادق الرائدة عالميا"، للافتتاح في 1 يوليو 2016، عن إطلاق مجموعة عروض وحزم ما قبل الافتتاح، لتعطي بذلك فرصة للزوار بالاستمتاع بتجربة الخلجان الزرقاء الساطعة لساحل الريفييرا الناشئ في بودروم على شواطئ بحر إيجه ذات الجمال الأخاذ في تركيا، والتي جذبت هذه المنطقة الحديثة إليها العديد من السياح وسرعان ما أصبحت شواطئها مزدحمة تماما كشواطئ "كوت دازور" الشهيرة.

ويعتبر هذا المنتجع المنشأة العالمية الأولى للعلامة التجارية الأميركية ذات مفهوم تعزيز الحياة وأساليب الحياة الصحية. ويقدم 141 غرفة فخمة، استوحيت تصميماتها من نمط البحر الأبيض المتوسط تملؤها وسائل الهدوء والراحة والنظافة، وذات تراسات مطلة على المناظر الخلابة لجنوب بحر إيجة. بالإضافة إلى مساحة شاسعة تمتد على 107,500 قدم مربع تضم سبا ومركز لياقة بدنية ومركز شفاء، تشمل كل أنواع الممارسات الطبية الشرقية والغربية وعلاجات الحمام التركي المستخلصة من أفضل أشكال العلاجات القديمة والحديثة من جميع أنحاء العالم، مما يوفر إلى رعاية عميقة ومتكاملة ليس لها مثيل في أي سبا آخر.

تشمل الحزم المتوفرة في كانيون رانش ويلنس، كابلانكايا، الخاصة بالحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالفندق.