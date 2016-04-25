كل ما ترغب معرفته عن مغامرات حديقة "ليجولاند دبي"

ستحول دبي عالم الليجو الخيالي إلى حقيقة في حديقة "ليجولاند دبي" الترفيهية والتي ستكون وجهة العائلة للمرح والمغامرات. وتقدم هذه التجربة الترفيهية خيارات متعددة تناسب جميع الأطفال من عمر السنتين إلى 12 عاماً، من خلال مجموعة متنوعة من النشاطات والترفيه بما يزيد على 40 رحلة تفاعلية وعروض مختلفة بما يزيد على 15000 مجسم باستخدام أكثر من 60 مليون قطعة من قطع مكعبات ليجو، لتتناسب مع يوم كامل من المتعة والتسلية وتجربة مليئة بالمرح لجميع أفراد العائلات.

وتقدم ليجولاند دبي 6 أقسام مختلفة شهيرة على مستوى العالم، والتي تشمل "ليجو سيتي" و"أدفينتشر" و"ليجو كينجدوم" و"إيماجينايشن" و"فاكتوري" و"ميني لاند".

• وتضم "ليجو سيتي" مدرسة القيادة الشهيرة، مع ساحة لعرض الأجواء المليئة بالمرح والإثارة لكل العائلة. ويمكن للصغار الذي يرغبون في قيادة الطائرات في مطار مدينة ليجو، أو قيادة السفينة مع مدرسة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى عمليات انقاذ الأبنية وعمليات محاكاة إطفاء الحرائق، وبعد ذلك يحصل الأطفال على رخصة قيادة مصممة خصيصاً لهم.

• وتدعو "ليجو كينجدوم" جميع الأمراء و الأميرات إلى رحلة لاكتشاف مملكة الفرسان وللتحليق داخل القلعة والإبحار في خندقها المائي. وستحمل عربات التنين الركاب إلى الأجزاء العليا من القلعة ثم ستهبط بهم فوق الخندق المائي. وسيرى الركاب في هذه الرحلة التي يصعدون فيها إلى مرتفعات القلعة التنين الأحمر المصنوع من الليجو قبل أن يخرجوا من القلعة ويدخلوا بين أغصان الشجر.

• وتتيح منطقة إيماجينايشن الفرصة للصغار لتعلم قواعد تركيب الليجو وأساليب التصميم، حيث ستقدم هذه المنطقة ورش عمل تعليمية خاصة. ويمكن للأطفال الذي في سن الثامنة فما فوق أن يصمموا ويبرمجوا رجال الليجو الآليين الليجو مايندستورم. وسيكون هناك سينما لعرض الأفلام رباعية الأبعاد من أجل عرض أفلام الليجو.

• أما منطقة أدفنتشر فتتميز بتنوعها لاستضافة الأطفال المستكشفين ومحبي الغرائب، مع مغامرة الغواصة الممتعة، مع مجموعات متنوعة من الأمواج والمياه المنهمرة فضلا عن مغامرة مثيرة من خلال أنقاض المبنى القديم لاستعادة الكنز الفرعوني المسروق.

• تقع ميني لاند في قلب حديقة ليجو بارك، ويوجد فيها أكثر من 20 مليون قطعة من مكعبات ليجو، مع مجموعة كبيرة من المجسمات المعروفة والتي تحاكي منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأهم عالمياً، كما ستكون أول منطقة مغلقة ومكيفة مع تلك المجسمات الرائعة لتقدم أيضاً 10 مترات مربعة لكل شخص يحب أن يقوم ببناء مجسمه الخاص باستخدام مكعبات الليجو وإظهار القدرات الفنية التي يتمتع بها كل طفل وشخص في العائلة.

• بالإضافة إلى منطقة فاكتوري إذا كنت من عشاق الليجو القدامى أو العشاق الصغار، حيث ستكون هناك رحلة في مصنع الليجو لتبين لعشاق الليجو كيف تصنع المكعبات. وفي نهاية الرحلة يحصل كل زائر على مكعب ليجو مصنوع للتو كذكرى من هذه الزيارة. وتضم هذه المنطقة المتجر الكبير (ذا بيج شوب) حيث يمكنك شراء كل ما هو متعلق بالليجو من الملابس وألعاب التركيب والألعاب الالكترونية والرقمية والمشتريات الأخرى.

من المقرر أن يتم الافتتاح خلال شهر أكتوبر 2016، وستكون أول حديقة ليجو يتم افتتاحها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتعاون والتنسيق مع "دبي باركس آند ريزورتس".

حديقة ليجولاند دبي السابعة في العالم بعد نظيراتها في بيلوند في الدنمارك، وويندسور في انجلترا، وكارلسباد في كاليفورنيا، وجنزبورغ في ألمانيا، ووينتر هيفن في فلوريدا، وجوهور في ماليزيا.

