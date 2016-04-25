"منتجع إنيالا" تايلاند.. ضيافة فاخرة في متناول الجميع

لطالما اشتهر منتجع إنيالا بيتش هاوس الواقع على الرمال الذهبية لشاطئ ناتاي إلى الشمال مباشرة من جزيرة فوكيت في تايلاندا، بصفته ملاذاً حصرياً وفاخراً في متناول الأغنياء. لكن إنيالا يفتح أبوابه الآخاذة أمام قاعدة ضيوف جديدة بالكامل بإعلانه عن أسعار تنافسية تجعل التخطيط لعطلة عائلية فاخرة تحاكي حياة المشاهير والأغنياء ممكنة، لتستمتع بالضيافة الفاخرة في أجمل مكان على وجه الأرض.

وقال مارك وينغارد، مؤسِّس منتجع إنيالا بيتش هاوس: "لقد قرّرنا مشاركة عقارنا الجميل مع قاعدة أوسع من الضيوف، وجعل الفخامة المطلقة في متناول الجميع، نفخر دائما بالتجارب المميزة التي يعيشها ضيوفنا والذكريات الجميلة التي يحملوها معهم ، التي ستجعلهم يرغبون في العودة مراراً وتكراراً".

ويضم إنيالا 4 مساكن و3 فلل فريدة تتّسع كل منها لـ 4 إلى 8 أشخاص وتحتوي على أجنحة فاخرة ذات تصميم داخلي مذهل، بالإضافة إلى بنتهاوس آخاذ يحاكي نمط العيش في القرن الواحد والعشرين، وهو مثالي لقضاء شهر العسل أو للعائلات الصغيرة التي تنشد ملاذ الأحلام.

وتضم الفيلا "سينما الطبيعة" المزوّدة بشاشة قياسها 160 إنشاً، إلى التصميمات التايلاندية التقليدية في فيلا سيام، تملئ الفخامة والراحة كل زاوية من زوايا هذا المكان الخلاب الذي ابتكره 10 من أشهر المصممين في العالم.

ويتباهى إنيالا بيتش هاوس بموقعه المميز الذي يوفر قاعدة مثالية لاستكشاف أفضل ما في تايلاندا. ومع وفرة من المعالم السياحية الغنية كالحدائق الوطنية والشواطئ الشاسعة، والجولات الهادئة على متن الدراجة للتعرّف إلى ملامح القرى التقليدية، إلى تجربة ركوب الكاياك الحماسية في الأنهار، أو المخاطرة بلعبة الإنزلاق بالحبل عبر الغابة الطبيعية لتحلق كالطيور و تسمتع بمشاهدة هذا الجزء الخلاب في آسيا.



ويشمل الفندق خدمات خاصة بالعوائل، حيث يستطيع الأولاد التمتع في عالم من النشاطات والمغامرات الشيقة في الفندق المخصص للصغار المصمم بشكل خلاق يليق بالقصص الخرافية، وبرامج ترفيهية داخلية وخارجية الهواء الطلق لإدخال البهجة إلى قلوبهم ليلاً نهاراً. بدءاً من التنكر إلى الفنون الاستعراضية، كما يمكنهم إمضاء الليلة في أسرّة تليق بالملوك والملكات تحت إشراف مربيات متخصصات.

من جهة أخرى، يحتلّ الطعام جزءاً لا يتجزأ من طابع إنيالا بيتش هاوس، حيث يشغل ساندرو أغيليرا منصب الشيف التنفيذي في حين تدير عايشة ابراهيم المطعم الفاخر الجديد. كما يوجد خبّاز مقيم يُعتبر من أفضل الخبازين في تايلاندا، لتقديم أفضل أنواع الخبز والمعجنات والحلويات للضيوف. سواء اخترت تناول الطعام بخصوصية داخل الفيلا أو في المطعم، ستجد قوائم طعام خاصة تلبي ذوقك وتناسب متطلباتك الغذائية باستخدام أجود المكونات الطازجة.



