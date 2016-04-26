شركة سعودية تستثمر في مشروع سياحي مصري بملياري جنيه

قال مدير عام الشركة العالمية للمنتجعات السياحية، الدكتور محمد حمدي، إن شركته تعاقدت مع شركة سعودية لتنفيذ مشروع جديد تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو ملياري جنيه.

وأوضح في تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه من المقرر أن يبدأ التنفيذ في المشروع الجديد خلال العام المقبل، وهو منتجع سياحي فاخر في مدينة رأس سدر السياحية بمصر.

وأضاف أن المشروع الجديد يقع على مساحة 30 فدانا (126 ألف متر مربع)، بمنطقة رأس سدر على البحر الأبيض المتوسط، ويتضمن إنشاء مجموعة من الوحدات والشاليهات والفيلات السياحية الفاخرة.

وقال إن شركات من السعودية والكويت وقطر أبدت رغبتها في المشاركة في تنفيذ المشروع، لكن شركته فضلت الشركة السعودية التي وقع الاختيار عليها في الدخول في المشروع الجديد.

وتنفذ الشركة العالمية للمنتجعات السياحية مشروع "جريك آيلاند" في مدينة رأس سدر على أربعة مراجل مختلفة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 400 مليون جنيه، ويضم نحو 1000 وحدة وشاليها على البحر بمساحات مختلفة، وفندق يضم 106 غرفة، إضافة إلى مول تجاري وأكوا بارك للكبار.

وبدأت الشركة تنفيذ المشروع في 2010، ونفذت نحو 40% من إجمالي البنية التحتية الخاصة بالمشروع.