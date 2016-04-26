متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي الأعلى عالمياً

سجلت دبي أعلى متوسط سعر يومي للغرفة الفندقية في العالم، في الربع الأول من العام الجاري، وفق ما جاء في بيانات "اس تي ار" العالمية لمراقبة أسعار الفنادق ومقرها بريطانيا، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وتسجل دبي هذا الرقم القياسي العالمي ربع السنوي للعام الثاني عشر على التوالي، بين أسواق الفنادق الرئيسة في العالم، عند التقييم بالدولار الأميركي الفوري (سعر الدولار دون حساب آثار تقلبات أسعار العملات ويستخدم لقياس الأداء المالي).

وبحسب "اس تي ار" حتى مع تراجع بنسبة 10.1% على أساس سنوي في سعر الغرفة الفندقية في دبي، فإن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 234.88 دولاراً للغرفة. ولم تسجل إلا ثلاث مدن في العالم متوسط سعر يومي للغرفة الفندقية يزيد عن 200 دولار أميركي، هي باريس ونيويورك وسنغافورة، التي تلت دبي في الترتيب.