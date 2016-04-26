"الطيار" و"إيكونيوكس" يوقعان إتفاقية تطوير 25 فندقاً

أعلنت سلسلة الفنادق العالمية " Choice Hotels" عن توقيع اتفاقية مع شركة ايكونيوكس ومجموعة الطيار للسفر القابضة لإنشاء وتطوير25 فندقا و8 آلاف غرفة فندقية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2021.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني حالياً الأسواق الإقليمية الرئيسية مثل دبي والرياض وجدة ومكة المكرمة نقصاً في الفنادق المتوسطة.

ويتوقع أن تصل إيرادات قطاع السفر في الشرق الأوسط إلى 98 مليار دولار بحلول عام 2017، بارتفاع من 71.8 مليار دولار في عام 2014، بحسب الـ Phocuswright للأبحاث.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يعد الخامس الذي أعلنت عنه Choice خلال الأشهر الستة الماضية لتوسيع محفظتها الاستثمارية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث قامت بتوقيع اتفاقيات تتعلق بالعلامة التجارية المشتركة لـ19 منشأة في ألمانيا والنمسا وهنغاريا تحت العلامات التجارية Comfort وQuality، وصفقة أخرى لإقامة فنادق متعددة في بلجيكا.