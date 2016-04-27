المغرب تطلق 50 الف غرفة فندقية في 2016

كشف وزير السياحة في المملكة المغربية لحسن حداد عن إستعداد بلاده لإطلاق 50 الف غرفة فندقية جديدة في العام 2016 ليصل اجمالى عدد الغرف الفندقية الى 230 الفاً، وذلك في إطار تعزيز قطاع السياحة في المغرب.

وأوضح حداد خلال ترؤوسه الوفد المغربي الى سوق السفر العربي 2016 ، ان خطوط الطيران من دول الخليج الى المغرب تشهد توسعا كبيرا خاصة بعد اطلاق خط الاتحاد للطيران الى الرباط وخط الدوحة مراكش للقطرية ،كاشفاً عن التوجه لاطلاق خط جديد للطيران السعودي الى طنجة واغادير لتنشيط السياحة العائلية .

واعتبر ان سوق السفر العربي هو نافذه للسياحة المغربية للانطلاق الى اسواق الخليج و الشرق الاقصي وجنوب اسيا وخاصة الصين والهند ، مؤكداً ان دبي هي مركز ربط بين المغرب وهذه البلدان بفضل موقعها الاستراتيجي .

وشدد على اهمية مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في رأسمال صندوق "وصال " للتنمية السياحية في المملكة المغربية بنسبة 25٪، وتبلغ 2.3 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يشهد نمواً هذا العام في عدد السياح بنسبة 3% ليصل الى قرابة 11 ملايين سائح , وتوقع ان تنمو الزيادة بنسبة 6% عام 2017 فيما تصل ذروتها بنسبة 8% في عام 2018 بفضل اكتمال خدمات البني التحتية الخاصة بقطاع السياحة في انحاء المغرب .