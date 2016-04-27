سكسنسز زيغي باي.. قلب عُمان النابض بالطبيعة والحياة

تعد تجربة قضاء ليال في منتجع سكسنز زيغي باي في خليج مسندم بسلطنة عمان من التجارب التي لن يكون من السهل نسيانها حيث يوقظ هذا المنتجع الحواس الست للزوار عبر الطراز المعماري الأخاذ والإطلالة البانورامية على خليج عُمان الذي يتميز بمياهه الجميلة لمحبي البحر والتنوع الفريد في الفلل التي ترضي جميع الرغبات.

ويقع المنتجع في منطقة معزولة وبين الجبال الشاهقة في أجواء طبيعية تخطف الأنفاس، وما التقاء اليابسة في بحر خليج عمان إلا لوحة جميلة تضيف لجمال المكان جمالا آخر، حيث الأمواج الهادئة تداعب الشاطئ.

ويستطيع الزوار اختيار إحدى طرق الوصول الى المنتجع، إما من خلال السيارات ذات الدفع الرباعي عبر الجبال الشاهقة والآمنة للاستمتاع بالمناظر الخلابة، أو عن طريق القفز بالمظلة لإيقاد الشعور أو عبر الزوارق السريعة.

وتحتوي كل فيلا على بركة سباحة خاصة للزائر حيث يبدأ الاستمتاع الأسري دون مضايقات من أحد، كما تتنوع أماكن الجلوس أمام الفيلا والشاطئ لتخليد ذكريات جميلة.

ويضم المنتجع 97 فيلا تم بناؤها باستخدام أحجار محلية تتراوح ألوانها بين الأبيض والبني وقد تم إلحاق بركة سباحة بكل فيلا وذات خصوصية تناسب الأسر الخليجية.

وقال جاد فريم مدير التسويق و المبيعات لدى منتجع "سيكسينسيز" زيغي باي، خلال لقاء له مع "العربية.نت"، أن معدلات الإشغال في الفندق تتراوح مابين 60% و 65% على مدار العام، والتي تعد من المعدلات العالية الإشغال بالنسبة للسلطنة، وأضاف أن المنتجع يستقطب الزوار من دول العالم وبالأخص من الأجانب التواقين للتعرف على حضارات وعادات المجتمع العربي.

وقال خلال اللقاء "يحوي هذا المنتجع الفاخر المصمم على غرار قرية عمانية مبنية من الحجر الطبيعي والخشب مجموعة من الفلل المستوحاة من التراث العماني، ويوفر فرص وظيفية للشباب العماني، وهو ما أعطى المنتجع طابع مختلف عن الفنادق الأخرى وعزز مساهمتة في الإقتصاد المحلي" وأضاف، بالنسبة للفلل الفندقية، لكل منها جدران حجرية عالية لتوفير أقصى درجات الخصوصية و غرف واسعة ذات تهوية جيدة فضلا عن المفروشات الفاخرة والمسبح الخاص. بالإضافة لخدمة (صانع تجربة الضيوف) الذي يعمل على تلبية رغبات الضيوف من تنسيق للأنشطة المختارة وتجارب تناول الطعام أو الإجابة على أسئلة الضيوف.

ومع التنوع في الفلل يأتي التنوع في إعداد المطاعم والمأكولات التي تقدم الأشهى منها للوجبات الثلاث حيث المطاعم ذات الديكورات التقليدية والمطلة على خليج عمان التي تجمع المذاق والروعة في المكان مما يجعلها ذات تجربة فريدة وأخاذة.

منتجع "سكسنسز زيغي باي" هي أول ملكية يتولى تشغيلها "سكسنسز ريزورتس وسبا" في الشرق الأوسط، وتقدم مجموعة من المطاعم والمقاهي، ومجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق الترفيهية في منطقة مسندم وهو اقليم تابع لعٌمان لكنه معزول عن باقي أراضيها، إذ تحيط به الإمارات وترتفع جباله الى 2100 متر عن سطح البحر ويصل امتداده الى مضيق هرمز، ولا عجب ان نسمي مسندم نرويج الشرق الأوسط مع خلجانها الوعرة الشبيهة بالفيوردات".

ويتألف منتجع "سكسنسز" في خليج زيغي من مجموعة فلل مع مرسى خاص يكتنفها الشاطئ من ناحية والجبال الشاهقة من ناحية اخرى، ونحرص في جميع أعمالنا على إعادة إحياء الثقافة كأحد أبرز أهدافنا، لذا وقع اختيارنا على هذا الموقع من دون غيره، حتى أن بعض القرويين المحليين حظوا بفرصة للعمل داخل المنتجع، لافتا إلى أن كل فيلا تم تصميمها بعناية وتأثيثها لتعكس الثقافة العمانية المحلية وتتضمن حوض سباحة خاصا بها ذات تصميم لا متناه في موقع منعزل ليوفر لك الحميمية والسكون.

ويتابع: «نحن في منتجعات الحواس الست "سكسنسز" لدنيا قناعة راسخة نابعة من فلسفة الشركة وعلة وجودها ألا وهي ابتكار تجربة تغني حياة ضيوفنا كافة في بيئة مستدامة، وخليج زيغي في عمان يشكل المكان الأثير لشبكة عملائنا لجهة انه يقع في بقعة مثالية لبناء ملاذ حقيقي، فموقع المنتجع عبارة عن قرية نائية للصيد البحري».

ويتميز المنتجع بأنه مكان مناسب للراحة والاسترخاء من عناء العمل وذلك لموقعه المميز المطل على البحر وسلسلة من الجبال، بالإضافة الى إرضائه لجميع الأذواق فيما يختص بالفلل والمطاعم.

إلى ذلك، حيث يقدم هذا المنتجع في 2016 مستوى جديد من المتعة والترفيه حول بركة المياه المالحة على شاطئه المذهل، مما يسمح للضيوف بممارسة أنشطة مائية وشاطئية كثيرة كركوب الأمواج بواسطة أنواع عديدة من المراكب وألواح التزلج، كرة الماء، التمارين الرياضية في حوض المياه المالحة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الشاطئية كالقفز بواسطة (الترامبولين)، لعبة كريكيت الشاطئ، أو كرة الطائرة.

ويعمل منتجع سيكس سينسيز زيغي باي منذ عامين وحتى الآن مع نخبة من أطباء العالم ومتخصصي الصحة والعافية اللذين يحظون بخبرة عالية مثل الدكتور أوز ودكتور مايكل بريوس والدكتور ستيفن غاندري لتطوير نهج للعافية يعالج بعض أكثر المشاكل الصحية شيوعا التي بين الناس كنتيجة للضغوط الحياة اليومية.

حيث توصلوا إلى برنامج العافية المتكاملة وهو نهج مبتكر يسمح لخبراء المنتجع بقياس وتحليل مؤشرات الوظائف الحيوية الرئيسية للضيوف لتزويدهم بأسلوب الحياة الملائم لهم والنصائح الغذائية المثلى، ومن ثم تصميم برنامج شخصي من علاجات السبا واللياقة البدينة وأنشطة العافية المستنبطة من الطب الشرقي وأحدث الاكتشافات الغربية في هذا المجال.

وهناك العديد من الأسس لتطبيق هذا المفهوم، منها، التغذية الصحية السليمة، لمساعدة الضيوف على فهم المبادئ الأساسية للتناول الطعام الصحي المتوازن. والنوم الصحي، لتحسين النوم وفهم فوائده على الصحة العامة. أنواع التمارين الرياضية المختلفة التي تناسب كل ضيف. وعلاجات الطب البديل. وعلاجات السبا الشاملة واليوغا. والتأمل وتصفية الذهن من أجل تحقيق توازن الجهاز العصبي.

فيما تم تصميم برنامج العافية المتكاملة الذي أطلق مؤخرا ( Integrated Wellness Program) ليقدم للضيوف توجيه حقيقي من خلال تزويدهم بمعلومات واضحة وشاملة عن صحتهم وإضفاء الطابع الشخصي على إقامتهم في فندق سيكس سينسيز زيغي باي لتعزيز صحتهم وعافيتهم.

ويبدأ تصميم البرنامج الخاص بكل ضيف بفحص يستخدم فيه مقياس الأكسجين في الدم (عن طريق الإصبع) لمراقبة معدل ضربات القلب، نسبة الأكسجين في الأنسجة، تصلب الشرايين ودرجة الإجهاد. بالإضافة إلى مناقشات معمقة مع الضيف لمعرفة أهدافه الشخصية واهتماماته، مما يمكن خبراء سيكس سينسيز زيغي باي من ابتكار برنامج خاص للضيف، يتضمن علاجات سبا يومية، أنشطة رياضية وتمارين لياقة بدنية، نصائح غذائية تحدد الأطعمة المناسبة للضيف والأطعمة التي يحب عليه تجنبها. كل فحص يتم تنفيذه من قبل أحد أخصائي الصحة والخبراء القادرين على وضع برامج لأكثر المشاكل شيوعا مثل الهضم و فقدان الوزن والسموم المتراكمة في الجسم، وضعف الجهاز المناعي واضطرابات النوم وتخفيف التوتر وقوة العضلات.

وفي نهاية الإقامة في هذا المنتجع يحصل كل ضيف على برنامج آخر يشرح له كيفية الاستمرار على نظام حياة صحي وعادة ما ينصح بإجراء فحص بعد أسبوع من الاستمرار على البرنامج لتقييم النتائج. فالهدف الكامن وراء هذا البرنامج هو تحفيز الضيوف على الاهتمام بصحتهم بأنفسهم حتى في أوقات الاستجمام والراحة.