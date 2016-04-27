"جلوريا داون تاون" أبوظبي يفتتح في سوق السفر العربي

تستعد فنادق ومنتجعات جلوريا لإبرام سلسلة من العقود التوسعية في العام الحالي، وذلك عبر مشاركتها في سوق السفر العربي 2016 الذي تعقد فعاليته في الفترة مابين 25-28 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث ستزيد من عدد العقارات الفندقية المملوكة لها لتصل إلى 13 عقاراً وبنهاية 2016 سوف يتم تشغيل تسعاً منها جنباً إلى جنب مع إضافة 6 فنادق جديدة إلى محفظتها.

وتنتشر هذه المشاريع الأحدث لمجموعة جلوريا في بعضٍ من مدن مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك: الرياض، مكة المكرمة، أبوظبي ،سلطنة عمان ومصر.

وحالياً تشغل جلوريا سبعة من فنادقها في عموم المنطقة ومن ضمنهم فندقي جلوريا وياسات جلوريا للشقق الفندقية في دبي، من جانب آخر تسعى جلوريا إلى تلبية تطلعات وأذواق السياح و رجال الأعمال على نحوٍ مستدام.

وقال أنطون الصايغ، رئيس مجموعة جلوريا للفنادق والمنتجعات:إن الحفاظ على أعلى درجة من الراحة والأداء المتميز والخدمات المتكاملة للضيوف،هو محور رئيسي لضمان إقامة ممتعة في ربوع فنادقنا،ونوه صايغ إلى الإلتزام المطلق بالترقية المستمرة لأسلوب الضيافة و الترفيه، من أجل ترسيخ سمعتنا الطيبة في السوق.

وتزامناً مع مشاريعها التوسعية تفتتح جلوريا مكاتب جديدة للمبيعات في أسواق عالمية تشمل المملكة المتحدة،الصين ،الهند والشرق الأوسط، سعياً منها إلى تقوية حضورها في هذه الأسواق الرئيسية ،مع زيادة الوعي تجاه علامتها لدى المعنيين وقادة صناعة السفر والسياحة.

من جهة أخرى، أعلنت جلوريا عن افتتاح الفندق وسط العاصمة أبوظبي، ضمن محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات جلوريا.

وقال أحمد حسيب، المدير العام لفندق جلوريا داون تاون أبوظبي: "نحن سعداء بمناسبة الإعلان عن افتتاح الفندق الجديد الذي سيكون الفندق الثالث لمجموعة، فنادق ومنتجعات جلوريا في الإمارات. ويتميز الفندق بأنه يتكون من 156 غرفة في قلب العاصمة أبوظبي، ونظراً للدعم الذي نتلقاه فإننا نتطلع لنمو المجموعة في منطقة الخليج".

وسيكون فندق جلوريا داون تاون أبوظبي، تحت مظلة مجموعة فنادق ومنتجعات جلوريا في معرض سوق السفر العربي، وسيروج فريق العمل الخدمات والوسائل التي ستتوافر في الفندق الجديد.





