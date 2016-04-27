"مكارم" تقدم ضيافة فندقية بروح سعودية بالمشاعر المقدسة

كشف الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، المشغل الرئيسي لفنادق "مكارم" المتخصصة في الضيافة الفندقية المحلية في المشاعر المقدسة "مكة المكرمة والمدينة المنورة"، أن تميز خدمات سلسلة فنادق مكارم عن الفنادق المنافسة في المشاعر المقدسة، بجانب موقعها المهم والمميز، يكمن بتوفيرها خدمات نوعية تعنى بخدمة الحجاج والمعتمرين من خلال خدمة التوجيه الديني التي تعطي الزائر للأماكن المقدسة أهم التفاصيل المتعلقة بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف البدر خلال لقاء له مع "العربية.نت" خلال مشاركة فنادق مكارم بملتقى السفر العربي الذي يقام في دبي في الفترة الممتدة بين ٢٥ و٢٨ إبريل ٢٠١٦، أن خبرات "دور للضيافة" في تشغيل الفنادق في المملكة العربية السعودية انعكس بشكل إيجابي على قدرات "مكارم" في إعطاء هوية مميزة للفندق قادرة على المنافسة واستقطاب العديد من النزلاء بشكل استثنائي ودوري لفنادقها. وأشار أن خاصية التوجيه الديني المبتكرة والبسيطة أعطت نزلاء الفندق أريحية وثقة أكبر في خدماتنا وسهلت عليهم أداء مناسكهم الدينية بشكل أفضل وأكثر روحانية، وهو الهدف الأهم بالنسبة لنا.

وأطلقت مكارم، على هامش الملتقى، بطاقة نادي كرم، وخدمة التوجيه الديني، فضلاً عن الموقع الإلكتروني المطور بسبع لغات لخدمة زوار الفندق الذي يقصدونه من مختلف أنحاء العالم، وتحقيقاً لمهمتها بأن تكون الشريك الأمثل طوال فترة إقامة الزوار.

من جانبه، قال الدكتور دينيس سوران، رئيس التشغيل الفندقي، في شركة دور للضيافة، "نسعى، من خلال هذا الملتقى المهم، للإعلان عن أبرز إنجازاتنا ومشاريعنا، وللتأكيد على دورنا الريادي في قطاع الضيافة في المملكة. نواكب في مكارم أحدث التوجهات العالمية في قطاع الضيافة لتلبية تطلعات واحتياجات زوارنا المتغيرة، سواء كانت الزيارة تجارية، أو لأداء مناسك الحج والعمرة، أو زيارة عائلية، ليكون فندق مكارم بموقعة الاستراتيجي وخدماته الشاملة الوجهة الأمثل للضيافة الإسلامية."

وأضاف الدكتور سوران، "إن خدمات التشغيل الفندقي تتوسع تماشياً مع رؤية دور للضيافة الاستراتيجية في دمج المعايير العالمية مع الضيافة الإسلامية، للارتقاء بقطاع الضيافة في المملكة من خلال تطوير وتشغيل وإدارة الفنادق في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية."