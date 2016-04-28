طيران الإمارات تكشف عن مقاعد درجة رجال الأعمال الجديدة

استقطب جناح طيران الإمارات في معرض سوق السفر العربي 2016، الذي يختتم اليوم في دبي، اهتمام زوار المعرض، وخاصة المقاعد الجديدة لدرجة رجال الأعمال.

وسوف يبدأ تركيب هذه المقاعد، التي ستنقل راحة الركاب إلى مستويات أعلى، على طائرات البوينج 777-300ER الجديدة التي ستتسلمها طيران الإمارات اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.



ويحتفظ المقعد الجديد بنفس مزايا ووظائف المقاعد الحالية في درجة رجال الأعمال على طائرات الإمارات البوينج 777، إلا أن التجهيزات الإضافية تشمل ثلاجة شخصية صغيرة، وشاشة فيديو شخصية قياس 23 بوصة تعد من بين الأكبر على مستوى الصناعة العالمية، بالإضافة إلى أحدث جهاز يعمل باللمس للتحكم بوظائف المقعد وبنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

ويتوفر لراكب درجة رجال الأعمال في المقعد الجديد منفذ USB لشحن الأجهزة المحمولة، ومنفذ HDMI لعرض المواد المسجلة على الأجهزة الشخصية على شاشة نظام الترفيه الجوي، بالإضافة إلى تحسين الإضاءة الرأسية للقراءة. كما طورت طيران الإمارات حاجز الخصوصية الذي يفصل بين المقاعد المتجاورة، وجيوب المقاعد حيث توضع المطبوعات، ومساند الأقدام، وموضع حفظ الأحذية، وكذلك منضدة الطعام الشخصية التي أصبحت أكبر.