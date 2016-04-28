"الاتحاد للعطلات" تبرم اتفاقية شراكة مع فنادق أكور

أعلنت الاتحاد للعطلات، قسم العطلات الترفيهية التابع للاتحاد للطيران، عن إبرام شراكة جديدة مع شركة فنادق أكور، الرائدة عالميًا في مجال تشغيل الفنادق، لتوفير خيارات فندقية أوسع لضيوفها مع العمل في الوقت نفسه على ضمان حصولهم على تجربة حجز مجزية وأكثر كفاءة.

وبموجب اتفاقية التعاون الجديدة، سيتمكن ضيوف الاتحاد للعطلات، التي تحظى بروابط قوية مع العديد من الفنادق الدولية الشريكة، من إجراء حجوزات سفر شاملة لباقات عطلات وإقامات فندقية، مع تمتعهم في الوقت ذاته بأفضل الأسعار على المجموعة الواسعة من الفنادق التابعة لشركة أكور.

وبفضل الشراكة المبرمة مع فنادق أكور بات بإمكان ضيوف الاتحاد للعطلات الوصول إلى 12 علامةً تجاريةً فندقيةً إضافيةً، بدءًا من الفنادق المصنفة ضمن الفئة الفاخرة ووصولًا إلى تلك المصنفة ضمن الفئة الاقتصادية، متيحة للمسافرين لأغراض العمل والترفيه على حد سواء خيارات أكثر من أي وقت مضى. حيث ستتم إضافة أطياف من الفئات الفندقية بدءًا من العلامات الفاخرة بما في ذلك "سوفيتيل" و"بولمان" و"غراند ميركيور"، ومرورًا بالعلامات المتوسطة مثل "نوفوتيل" و"ميركيور"، ووصولًا إلى العلامات الاقتصادية مثل "إيبيس" إلى شبكة الاتحاد للعطلات.

وقال محمد البلوكي، نائب الرئيس للشؤون التجارية في الإمارات العربية المتحدة بالاتحاد للطيران: "تشكل الشراكة التي أبرمتها الاتحاد للعطلات مع شركة فنادق أكور خطوةً هائلةً في مسيرة التطور التي نشهدها، بينما نواصل توسعة استراتيجيتنا الرامية إلى الربط المباشر مع سلاسل الفنادق الرائدة عالميًا، سعيًا منا إلى تعزيز تجارب حجز الضيوف."

وتابع قائلًا: "تعني إضافة شركة فنادق أكور إلى شبكة الاتحاد للعطلات أننا سنتمكن من إتاحة خيارات أكثر للضيوف عندما يتعلق الأمر بحجز رحلة تشمل باقةً من العروض أو إقامةً فندقيةً، مع العمل في الوقت نفسه على توفير أسعار تنافسية. إننا نتطلع لشراكة ناجحة ونمو مستمر."

سيحظى الضيوف عند إجرائهم للحجوزات عبر الإنترنت على موقع الاتحاد للعطلات بتأكيد فوري لحجوزاتهم، والعروض المتوافرة للحظة الأخيرة، وأفضل الأسعار المتاحة على جميع فئات الغرف، مما يضمن لهم تجربة حجز في الوقت الحقيقي.

ومن جانبه، أفاد ماركوس كيلر، نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات العالمية في شركة فنادق أكور بالإنابة، قائلاً: "تتشرف شركة فنادق أكور بالشراكة مع الاتحاد للعطلات. وبصفتها شركة مبتكِرة في مجال الحجز عبر الإنترنت، تبحث "أكور" دائمًا عن شركاء بإمكانهم المساعدة على توسيع نطاق الوصول إلى فنادقنا، والحفاظ على قدرتنا التنافسية، وجعل إجراءات الحجز أكثر راحة لعملائنا. ونحن نتطلع للترحيب بضيوف الاتحاد للعطلات وإقامة شراكة ناجحة لسنوات عديدة قادمة."