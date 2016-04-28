"دانات" تكشف عن عروض الصيف خلال سوق االسفر العربي

حققت مجموعة فنادق ومنتجعات دانات، التابعة للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق – نتائج ايجابية لمشاركتها هذا العام في معرض "سوق السفر العربي 2016 " في دبي.

وقالت ريما الروّاس مديرة التسويق في مجموعة فنادق ومنتجعات دانات ان المشاركة ضمن جناح ابوظبي تضمنت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء والعملاء في قطاع السياحة، وقمنا ايضا بالحديث مع وسائل الاعلام المتخصصة في السياحة والسفر الاقليمية والعالمية عن خطط فنادق المجموعة وعروضها لموسم الصيف القادم.

وأعلن فندق شاطئ الظفرة التابع لدانات خلال سوق السفر العربي انه سيجدد 100 غرفة، وسيضيف 100 غرفة أخرى إلى عدد الغرف الموجودة فيه، كما ان دانات منتجع جبل الظنة، سيقوم بإضافة 24 شاليه وثلاثة مطاعم وإقامة تجديدات في مرافق النادي الصحي بالمنتجع، وافتحت دانات ريزيدنس للشقق الفندقية مقهى الملتقى، كما أحتفلت بالذكرى السنوية الأولى للتشغيل في مارس 2016.

وأوضحت ريما الرواس أن مجموعة فنادق ومنتجعات دانات قامت خلال معرض سوق السفر العربي 2016 بالترويج لعروضها الصيفية المميزة من خلال تقديم عروض منافسة وحصرية متاحة في جميع فنادق ومنتجعات دانات في امارة أبوظبي، وأوضحت أن حملة الترويج الصيفية تستهدف السوق المحلية، إضافة إلى التركيز على الأنشطة والعروض الترويجية التي تجذب المقيمين بالإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وستبدأ الحملة اعتبارًا من 1 مايو لتنتهي في 31 أغسطس.

وأوضحت ان الترويج لموسم الصيف سيتضمن عروض خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستوافق بداية شهر رمضان 6 أو 7 يونيو، لذا ستعد مجموعة «فنادق ومنتجعات دانات» عروض خاصة على الغرف الرمضانية تشتمل على إفطار أو سحور مع أسعار خاصة للإستمتاع بالفعاليات خلال الليالي الرمضانية".

ويذكر أن مجموعة فنادق ومنتجعات دانات تدير كلاً من فندق شاطئ الراحة، دانات منتجع العين، دانات منتجع جبل الظنة، فندق تلال ليوا، دانات ريزيدنس، فندق أوركس، فندق شاطئ الظفرة، سينشيري للشقق الفندقية، وشاليهات المبزرة الخضراء في العين.

