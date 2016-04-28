"رويال كاريبيان" تستعد للإبحار من دبي أواخر 2016

تستعد شركة "رويال كريبيان إنترناشيونال"، التي أطلقت أكبر سفينة في العالم "هارموني أوف ذا سيز" من فئة "أوايسيس" بميزات تعد الأولى من نوعها للإبحار من دبي إلى دول أوروبية أواخر 2016.

وتبحر السفينة إلى أكثر الوجهات شعبية في غرب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا "متمتعين بمجموعة كبيرة من الميزات، مثل الشرفات الواسعة ذات الإطلالة الخلابة، بالإضافة إلى الميزات الموجودة أصلاً على متن سفن رويال كريبيان، والتي تم تطويرها، وإعادة تخطيطها لتبقى رويال كريبيان خط الرحلات البحرية الأفضل على مدار 12 عاماً".

وقال محمد سعيد، المدير العام لرويال كريبيان العربية، في لقاء له مع "العربية.نت" خلال ملتقى السفر العربي المقام في دبي، "أن الباخرة العملاقة نجحت في استقطاب العديد من المسافرين على متنها خلال السنوات الماضية بسبب تفرد نوعية العروض المتوفرة والميزات العديدة التي تقدمها الرحلة". وأضاف "تعد رحلات رويال كريبيان من المغامرات الشيقة التي توفر مساحة مناسبة للعوائل لقضاء إجازاتهم السنوية على متنها والتنقل بين دول العالم عن طريق دبي، والذي أصبح بالنسبة للباخرة من المحطات المهمة خليجياً. نعي تماماً أهمية الخوصصة التي تحتاجها تلك العوائل ونوفر لهم كل سبل الأمن والراحة والسلامة على متن الباخرة".

وأضاف محمد سعيد، "قمنا بتكريم العديد من شركائنا في مجال قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط خلال الملتقى الحالي لمساهمتهم البارزة في تعريف المهتمين بهذا النوع من الرحلات البحرية ودعم السياحة البحرية. وإن نجاحنا المستمر لم يكن ليتحقق لولا الدعم القيم من شركائنا التجاريين في المنطقة"

وتتكون السفينة من ثمانية عشر طابقاً، وتضم أحدث مزلاق مائي في البحر، يتألف من ثلاث شرائح متعددة المستويات، وكأنه عاصفة مائية تدفعك بقوة، وحديقة مائية للأطفال، و"سنترال بارك"، وتوفر السفينة للركاب فرصة التنزه بين الأشجار والأحياء السبعة على متن السفينة أو مشاهدة عروض برودواي الموسيقية لأول مرة في وسط البحر، كما يمكن التواصل مع الأصدقاء في الوطن عن طريق «فووم» أسرع شبكة إنترنت في البحر.

وتوفر السفينة مجموعة من العروض للعائلات، مثل «دريم وركس»، حيث ستحمل "هارموني أوف ذا سيز" على متنها شخصيات الرسوم المتحركة، بما في ذلك "بو" الكونغ فو باندا، شريك، فيونا، والقط أبو الجزمة، ومن مدغشقر الأسد أليكس وغلوريا فرس النهر، والملك جوليان وطيور البطريق.

بالإضافة إلى برنامج "مغامرات المحيط" الخاص برويال كريبيان، والحائز على عدة جوائز، والذي يقدم للضيوف الذين تتراوح أعمارهم بين 3-11، أنشطة جديدة وألعاب مليئة بالإثارة، ففي مسرح مغامرات المحيط، ستشاهدون عرض الدمى المضيئة «لنذهب بعيداً»، للممثل والمنتج جون تارتاغليا ومايكل شون لويس من "غيبل غروف" للإنتاج. بالإضافة إلى "مافالو بوتيتو" البرنامج الشهير على يوتيوب، الذي يعلم الأطفال رسم أي شيء في دقائق باستخدام الحروف والأرقام.

وتعد رحلات رويال كريبيان، رحلة تذوق أيضاً، فهي مليئة بتشكيلة واسعة من ألذ الأطباق المبتكرة على أيدي أشهر الطهاة، حيث توجد أشهر المطاعم التي تقدم أطعمة ومنتجات لأشهر الطهاة في العالم، مثل الشيف الإيطالي جيمي أوليفر ومايكل شوارتز.