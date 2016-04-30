تدشين جزيرة النورس السياحية في مدينة ينبع الصناعية

دشن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، جزيرة النورس بمدينة ينبع الصناعية التي يتوقع أن تسهم وارداتها في زيادة الناتج المحلي، بحسب صحيفة "عكاظ".

وقال الأمير سعود لدى تدشين الجزيرة "إن كافة الإمكانات متاحة لنا في الهيئة الملكية لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، كما أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية مليارات الريالات، وعلينا اليوم أن نحقق عوائد لرفاهية الإنسان.

وبين أن الهيئة حريصة على توفير كافة سبل الترفيه وأماكن التسلية للعاملين والقاطنين في مدنها. وأضاف: "إننا حريصون على توظيف كافة المقومات التي تزخر بها مدن الهيئة التوظيف الأمثل، ليستفيد منها القاطنون بمدننا وزائروها، إضافة إلى البعد الاستثماري الذي نحرص من خلاله على توطين الاستثمارات وصولا إلى رفع إيرادات الهيئة باعتبارها إحدى الأذرع الاقتصادية المهمة في بلادنا".

ونوه قائلا: "إذا نظرنا إلى كفاءة الإنفاق فعلينا مسؤولية كبيرة في تفعيل هذا الدور"، مؤكدا أن الهيئة الملكية قطعت شوطاً كبيراً في برامج الإسكان والصحة والتعليم والمحافظة على البيئة، وجميع تلك الخدمات حققت فيها أعلى مستويات الجودة.