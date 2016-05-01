بالصور.. ملك البحرين يتجول سائحا في شرم الشيخ

قام الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، بجولة ميدانية بمنطقة خليج نعمة السياحية بشرم الشيخ مساء الجمعة.

ورافقه خلال الجولة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مجدي موسى مدير الأمن، والعميد ربيع عبدالموجود رئيس قطاع خليج نعمة، وهشام علي رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، واستمع لشرح المحافظ عن أعمال التطوير التي تمت بممشى خليج نعمة خلال السنوات الماضية، ما جعلته يستعيد رونقه خلال هذه الفترة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتفقد ملك البحرين الممشى السياحي للمنطقة السياحية والشارع الذي أُطلق عليه اسمه، وهو شارع "جلالة ملك مملكة البحرين".

وأشاد بمستوى الأمن والتطور الهائل الذي حدث في المنطقة من توفير الأمن لرواد المنطقة والمقاهي ذات الطرز الحديثة في المدينة التي تتميز بأماكن ومقومات سياحية عديدة ومتنوعة ومنتجعات سياحية تستقطب السياح من مختلف دول العالم.

دعم وتنشيط السياحة

وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن زيارة ملك البحرين إلى شرم الشيخ تأتي في إطار دعم وتنشيط حركة السياحة العربية بين شرم الشيخ ومملكة البحرين، وبث رسالة إلى العالم بأن شرم الشيخ آمنة مهما تعرضت لها من أزمات.

واعتبر أن زيارة الملك إلى خليج نعمة وبرفقته العائلة المالكة البحرينية للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء السياحية التي تتمتع بها المنطقة وشعور السائحين بمستوى التطوير، خاصة بعد أن تم تأمين المنطقة بالكامل بكاميرات المراقبة الإلكترونية ومستوى النظافة الذي تتمتع به.

ونشر موقع صحيفة "الأيام" البحرينية عددا من الصور لملك البحرين خلال زيارته إلى شرم الشيخ.