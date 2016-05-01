تايلاند تستقطب أكثر من 571 ألف سائح عربي في 2015

أطلقت هيئة تايلاند للسياحة خلال مشاركتها في سوق السفر العربي، الذي أقيم في دبي في الفترة ما بين 25-28 أبريل 2016، حملتها الجديدة المسماة "أميزينج تايلاند لاكشري "، التي تسلط الضوء على المنتجات السياحية الفاخرة في تايلاند، والمصممة لمنظمي ومشغلي الرحلات السياحية، الزوار ولسوق السفر من الشرق الأوسط.

ولهذا العام قدم ما مجموعه 66 عارضاً تايلانديا في السوق أحدث ما تزخر به البلاد من وجهات سياحية مترفة مثل الفلل، التجارب المذهلة، مراكز العافية والسبا الصحية ومدارس الطبخ التايلاندية الشهيرة.

وبمناسبة كشف النقاب عن حملة "أميزينج تايلاند لاكشري"، استضافت هيئة تايلاند للسياحة حفلاً رسمياً في فندق برج العرب بتاريخ 26 أبريل الماضي،استهدفت عبره إتاحة الفرصة لكبار المسؤولين التنفيذيين في الهيئة وعلى رأسهم يوثاساك سوباسورن، محافظ الهيئة، لإجراء لقاءات مع صناع السفر،الضيافة رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام سعياً منها إلى تعريفهم بما تطرحه تايلاند من سياحية راقية ومتطورة تلبي أذواق الزوار الخليجيين والشرق أوسطيين على حدٍ سواء.

من جانبه، قال يوثاساك سوباسورن محافظ هيئة تايلاند للسياحة، إننا نعمل على الدوام لتوفير أفضل الخدمات والمرافق السياحية الفخمة للمسافرين من المنطقة، بما تشمله من أماكن الإقامة الترفيهية، الرعاية الصحية، مراكز التسوق والوجهات الثقافية، وذلك ضمن معايير عالية الجودة، ونوه سوباسورن بأن مملكة تايلاند تحظى بمكانة رائدة عالمياً جنباً إلى جنب مع طابع "تاينيس" الذي يعكس الملامح التايلاندية في الحياة، فضلاً عن قائمة من المواقع السياحية التي تخدم عشاق الفخامة والمنسجمة مع متطلباتهم الدينية.

وأضاف سوباسورن بقوله: نحن نحرص على التواصل المستمر مع مشغلي الرحلات السياحية والفنادق وغيرها من الشركات لتأمين احتياجات السياح من دول الخليج والشرق الأوسط، وكذلك من الدول الإسلامية الأخرى، إضافة إلى انتشار المطاعم التي تقدم الأطباق الحلال على الصعيدين المحلي والدولي.

وعمدت الهيئة على تصميم تطبيق إلكتروني يستخدم على أجهزة الهواتف المتحركة بنظامي اندرويد وآبل الذي من شأنه أن يساعد الزوار المسلمين على إيجاد المساجد، المطاعم الحلال والمراكز ذات الأهمية الثقافية للمسلمين.

وأشار سوباسورن إلى التعاون الوثيق من قبل الشركاء الاستراتيجيين في الاستفادة من أدوات التسويق الاجتماعية والتقليدية، بما في ذلك ترويج المشاهير، وهذا بدوره مكن تايلاند من الوصول إلى الأسواق المستهدفة عالية الجودة في الشرق الأوسط، في حين تبقى المنطقة واحدة من أهم الأسواق لرفع معايير الجودة السياحية.

وفي سياق متصل، استقطبت تايلاند 571,920 ألف زائر من الشرق الأوسط في 2015، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بعددٍ وصل إلى 163,960 ألف سائح، بينما حلت سلطنة عمان ثانياً بـ 90,012 ألف، تليها دولة الكويت ثالثاً مع 71,000 سائح .

والجدير بالذكر أنه في عام 2014 بلغ معدل إنفاق الزائر الشرق أوسطي في تايلاند 171 دولار في اليوم الواحد لمدة إقامة تقدر بـ9.8 يوم، وبالنظر إلى الجنسيات الأخرى فنسبة الإنقاق كانت 148.