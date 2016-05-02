طيران الإمارات توسّع وجهات "إيرباص A380" إلى تايبيه وبراغ

واصلت طيران الإمارات توسيع شبكة المحطات التي تخدمها بطائرات إيرباص A380، حيث بدأت اعتباراً من أمس رحلاتها اليومية إلى كل العاصمة التايوانية تايبيه والعاصمة التشيكية براغ لتصبح الناقلة الأولى والوحيدة التي تشغل الطائرة العملاقة إلى المدينتين.

وجاء قرار طيران الإمارات تسيير طائرات الإيرباص A380 إلى كل من براغ وتايبيه نتيجة لنمو الطلب على هاتين الوجهتين، بالإضافة إلى الإقبال الكبير المتنامي على السفر على متن طائرات الإيرباص العملاقة، التي يبلغ عددها في الأسطول حالياً 77 طائرة.

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمة تايوان بطائرات بوينغ 777 في 10 فبراير 2014، وقد نقلت على هذا الخط بين دبي وتايبيه منذ ذلك الحين نحو 450 ألف راكب. أما خط براغ، فقد افتتح في الأول من يوليو 2010 بطائرة إيرباص A330، وقد سافر بين دبي وبراغ على هذا الخط أكثر من 1.1 مليون راكب.

