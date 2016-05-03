الاتحاد للطيران تضيف مومباي لشبكة وجهات إيرباص A380

أضافت "الاتحاد للطيران"، مدينة مومباي إلى شبكة الوجهات التي تخدمها طائرات الشركة من طراز إيرباص A380، مع إطلاقها لرحلات يومية منتظمة إلى المدينة الهندية يتم تشغيلها عبر الطائرة المتطورة التي تتضمن على متنها مقصورة "الإيوان"، التي تعد أول جناح من ثلاث غرف في الأجواء في عالم الطيران التجاري، ووفقاً لصحيفة "الخليج".

وهبطت الرحلة رقم EY204 من أبوظبي في مطار "تشاتراباتي شيفاجي الدولي" في مومباي الليلة قبل الماضية، بالتزامن مع احتفالات المدينة بمناسبة يوم "ماهاراشترا" والذكرى السنوية الـ56 لتأسيس ولاية ماهاراشترا، التي تعد مومباي عاصمتها.

وتصبح بذلك مدينة مومباي رابع وجهات الاتحاد للطيران التي تخدمها طائرات الشركة من طراز إيرباص A380 بعد لندن هيثرو، وسيدني، ونيويورك، إلى جانب ملبورن، التي من المقرر خدمتها بالطائرة إيرباص A380 بدءاً من الأول من يونيو القادم.

ويأتي إطلاق أكبر طائرة ركاب في العالم إلى الهند تلبية للطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي، ودعم حركة التجارة والسياحة المتنامية في الهند.

ومع ترقية الخدمة عبر تشغيل طائرة أكبر حجماً، يصبح بمقدور "الاتحاد للطيران" توفير رحلات يومية في الاتجاهين بالطائرة A380 لمراحل الرحلة كافة بين مومباي ومطار نيويورك جون إف كينيدي، عبر رحلة ربط سلسة من أبوظبي يتم تشغيلها بالشراكة بالرمز مع الشركة الهندية "جيت آيروايز"، إلى جانب تمكين الضيوف من إتمام إجراءات الجوازات والجمارك الأميركية في مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الموجود بمطار أبوظبي الدولي، بما يتيح للضيوف الوصول إلى الولايات المتحدة كمسافرين محليين، ومن ثم تجنب الإجراءات المطولة عند الوصول.