"إنيالا بيتش هاوس".. أول فندق بأجنحة خاصة للصغار

يلقى جميع الضيوف معاملة تليق بكبار الشخصيات سواء كانوا في الخامسة أو الخمسين من العمر في المنتجع الفاخر إنيالا بيتش هاوس الواقع على الرمال الذهبية لشاطئ ناتاي في جزيرة فوكيت، بما يقدمه من خدمات مصممة حسب الطلب ومجموعة واسعة من المرافق من بينها فندق كامل التجهيزات مخصّص للأطفال، يعد الأول من نوعه في العالم.

عند وصول العائلات إلى منتجع إنيالا بيتش هاوس، بإمكان الأطفال تسجيل إجراءات الدخول في فندقهم الخاص الذي أبدعه مصمم الأثاث الأمريكي كريستوفر جونز على شكل مساحة مستقلة كليا ذات تصميم داخلي يشبه القصص الخرافية يحمل الضيوف الصغار إلى عالم مليء بالخيال والإبداع، حيث تمّ تزويد مركز الأطفال بخزائن تحوي أزياء تنكّرية تتيح للضيوف الصغار فرصة إطلاق العنان لخيالهم على مسرح فعلي. يتّسع الفندق لـ12 طفلاً من مختلف الأعمار ويقدّم لهم مجموعة كاملة من النشاطات اليومية، تشمل الفنون والحرف، الألعاب المسلّية في الهواء الطلق، وصفوف لتعلّم الطهي. كما يمكنهم النوم في مهجع على شكل قلعة من عالم الخيال، تحت أعين مربّيات متخصصات. بالإضافة إلى ألعاب الفيديو، وأجهزة التلفزيون التي تعرض أفلاماً تليق بأعمار الصغار، وطاولات رسم للفنّانين الناشئين.

إن خدمة "الحاشية" المتخصّصة التي يوفّرها منتجع إنيالا بيتش هاوس تشمل مع كل فيلا رحبة مؤلّفة من 3 غرف نوم، مدير فيلا خاص، وطاهٍ شخصي، وسائق، ومعالج شخصي، ومشرف على شؤون الفيلا والتنظيف، لتلبية أي طلب قد يتبادر إلى ذهن الضيف طيلة فترة إقامته. بالإضافة إلى توفير قوائم طعام معدّة خصيصاً يومياً تتناسب مع المتطلّبات الغذائية للضيوف والأطباق المفضّلة لديهم، باستخدام أجود المكوّنات الطازجة بما فيها المنتجات الحلال.

وبفضل تخفيض أسعار الفلل، أصبح منتجع إنيالا خياراً رائعاً لقضاء عطلة عائلية فاخرة ففي كل من "فيلا سيام" بتصميمها المستوحى من تايلندا و"فيلا بيانكا" بغرف نومها المصممة على شكل أصداف بحرية، تتوفر مساحات سكن رحبة مؤلّفة من ثلاثة أجنحة، وسبا شخصي،

وحوض سباحة خاص، وتراس كبير للاستمتاع باللحظات العائلية بخصوصية تامة.

وفيما ينشغل الأطفال بعالمهم الخاص، بإمكان الأهل الاسترخاء وسط الأجواء الجميلة المحيطة بالفندق أو التمتع بأنشطة اللياقة البدنية وجلسات اليوغا التأملية. إنيالا بيتش هاوس وجهة عائلية فاخرة لا مثيل لها تبهر الضيوف مهما كانت أعمارهم.

