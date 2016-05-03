"لالوز" ينضم لأفضل مطاعم دبي بـ"الفورسيزن دبي المالي"

تم افتتاح مطعم LALUZ الجديد في فندق الفور سيزونز بمركز دبي المالي العالمي، والذي يقدم أفخر أكلات البحر المتوسط المميزة والمبتكرة في أجواء حصرية وراقية، ما يثير خيال وأذواق محبي ورواد المطاعم الفاخرة في دبي.

يتميز المطعم بالأجواء الساحرة لينضم LALUZ لقائمة أرقى وأكبر المطاعم والصالات الراقية في دبي. ويتميز بشُرفة في الهواء الطلق يمكن استخدامها للضيافة الخارجية في طقس جيد.

ويشرف على نتاج فريق طهي ومطبخ LALUZ كبير الطهاة التنفيذي ألان ديفاهايف. يمتلك شيف ديفاهايف خبرة واسعة في مجال الطهي ونال بمرور السنين إشادة واسعة من جمهور دولي يضم الطهاة وعشاق الطعام والنُقاد بفضل أسلوبه وحسه في الطهي الفاخر. صقل الطاهي الذي وُلد في برشلونة حرفته من خلال تقلد مناصب الطهي في عدد من مطاعم نجوم ميشلان في أسبانيا وفرنسا.

وعلى وجه التحديد، أمضى ألان عشر سنوات في مطابخ مطعم إلبولي ثلاث نجوم الشهير عالميا، والذي يمكن القول أنه أفضل مطعم في العالم، قبل أن ينتقل إلى الكواليس في elBullitaller، معمل أبحاث الطعام الخاص بالمطعم.

ويعد LALUZ وتعنى الضوء باللغة الأسبانية، الإبداع المستوحى من جروبو تراجالوز، وهذه هي باكورة أعمالهم خارج أسبانيا حيث يديرون مجموعة من المؤسسات المميزة. تشتهر روزا ماريا أستيفا وتوماس تارويلا، فريق الأم والابن الذي يدير المجموعة، يشتهران بتأسيس منافذ أصلية تقدم أكلات في غاية الإبداع تقوم على التقاليد وفي أجواء أصلية ملهمة.

وقال بيب ميرو، مدير العمليات في LALUZ: "يجلب LALUZ شكلا فريدا في المطاعم والضيافة الفاخرة من خلال قائمة مأكولات فاخرة ممزوجة بأجواء مميزة. وفيما تتميز دبي بعدد من المطاعم البارزة إلا أننا في LALUZ نتصور أننا نجلب بعدا جديدا في المطاعم الفاخرة والترفيه في مدينة الشرق الأوسط الدولية".

ومن المتوقع أن يصبح LALUZ واحداً من أهم وأفخم المطاعم في دبي من خلال العديد من العوامل، فريق العمل صاحب الخبرة وأعلى مستويات التدريب وأرقى الخدمات بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة ليسطر بذلك فصلا جديدا في مجال المطاعم الفخمة. يستقبل LALUZ رواده لتناول الغداء والعشاء في أجواء مرحة ولطيفة حتى الثالثة صباحا.

