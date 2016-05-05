أياتا: تباطؤ نمو حركة النقل الجوي في مارس

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على رحلات الطيران زاد 5.3% في مارس، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ يونيو 2015.

وقال المدير العام للاتحاد توني تايلر: "من السابق لأوانه القول ما إن كان ذلك يمثل نهاية للنتائج القوية جدا التي شهدتها الآونة الأخيرة. نتوقع مزيدا من المحفزات في صورة توسعة للشبكة وانخفاضات في تكاليف السفر، غير أن المناخ الاقتصادي الأوسع لا يزال ضعيفا"، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وذكر الاتحاد في تقريره الشهري عن حركة الملاحة الجوية أن إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة ارتفع بنسبة 5.9%، في حين انخفض معامل الحمولة الذي يقيس معدل إشغال الطائرات 0.5 نقطة مئوية إلى 79.6% من الطاقة الاستيعابية.