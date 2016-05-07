تعديل رسوم رحلات الطيران العابرة لأجواء السعودية

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في قطاع الملاحة الجوية في جدة مؤخراً، لقاء تشاورياً مع شركات الطيران المستخدمة للمجال الجوي السعودي لإطلاعهم على الخطة الاستراتيجية لقطاع الملاحة الجوية والتعرفة الجديدة للخدمات المقدمة، بحسب جريدة "الرياض".

ويأتي الاجتماع الذي ترأسه مساعد رئيس الهيئة للملاحة الجوية د. صالح الغامدي في إطار الدور التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث أنظمة الملاحة الجوية بصفة مستمرة لتكون مواكبة لآخر المستجدات التقنية في العالم تمشيا مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وضم اللقاء كلاً من ممثلي الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، والخطوط الجوية السعودية، وأرامكو السعودية، وطيران العربية، وناس للطيران، والخطوط القطرية، والخطوط الإماراتية، والخطوط الملكية الأردنية، ومصر للطيران، والخطوط التركية، حيث تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستراتيجية لقطاع الملاحة الجوية والتعرفة الجديدة للخدمات المقدمة والتي تشمل زيادة التعرفة الحالية للرحلات العابرة، واستحداث رسوم جديدة لخدمات الاقتراب.