تكنولوجيا متطورة في مطارات الخليج تخفض استهلاك الوقود

كشفت دراسة متخصصة في صناعة الطيران عن طرح تكنولوجيا متطورة لاستخدامها في مطارات منطقة الخليج٬ قد تساهم في تقليل حركة الطائرات على الأرض٬ ما يخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة٬ إلى جانب رفع السلامة على مدارج الطائرات.

وبحسب الدارسة التي أصدرتها «هانيويل» لأنظمة الطيران٬ وحصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منها٬ فإن التقنية الجديدة التي من المتوقع استخدامها توجب على الطيارين تتبع اللون الأخضر على مدارج المطار بدلاً من التوجيهات عبر موجة الراديو التقليدية.

وتعتمد على تكنولوجيا متطورة لإدارة حركة المرور الأرضية "GTM" تحد من تدفق الحركة المرورية الأرضية وتقليص الاتصالات مع الطيار، إضافة إلى طرح نظام تعزيز أرضي " GBAS"يعد حلاً فعالاً من حيث التكلفة٬ لرفع قدرة المطار والتقليل من مستوى الضجيج المروري الهوائي٬ والحد من التأخيرات المرتبطة بالأحوال الجوية.

وشملت الدراسة استطلاع الإمكانات المستقبلية والتطور الحالي للمطارات الإقليمية من خلال تصنيف المباني الذكية في 7 مدن كبرى من الشرق الأوسط٬ فيما يتعلق بالأصول التكنولوجية الأساسية لتحديد النظم الموضوعة٬ لجعل هذه المباني صديقة للبيئة وآمنة٬ وتدعم الإنتاجية.



وأظهرت نتائج الدراسة أن المطارات في منطقة الخليج تتصدر القائمة على مستوى المباني الذكية٬ بالمقارنة مع القطاعات الأخرى التي شملتها الدراسة (الفنادق والمستشفيات والمكاتب والأبراج السكنية ومباني المؤسسات التعليمية ومراكز التسوق).

وسجلت المطارات عدد النقاط الأعلى٬ متصدرة كافة الفئات التي تهتم بجعل المباني ذكية وصديقة للبيئة وأكثر إنتاجية بتسجيلها معدلاً بلغ 80 نقطة من أصل 100 ممكنة.