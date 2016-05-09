دول الخليج ترفع معدلات السفر العالمية لمطار دالاس

كشف مطار دالاس فورت ورث الدولي عن حجم النمو في الرحلات الجوية العالمية القادمة إليه في العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 74% مقارنةً بعام 2014، ويعزى هذا الارتفاع الحاصل في معدلات السفر إلى الدور البارز لطيران الإمارات الذي يسير طائرة البوينغ 777، الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران اللتين تستخدمان طائرة إيرباص A380 ،ومساهمتهم في تحقيق هذه الزيادة الملموسة في أعداد المسافرين عالمياً، كما يتوقع استقطاب أكثر من نصف مليون مسافر في 2016 عبر هذه الناقلات الخليجية الثلاث. من جهة أخرى شارك المديرون التنفيذيون للمطار في سوق السفر العربي 2016 الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة مابين 25-28 أبريل من الشهر الجاري.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب إطلاق مطار دالاس مؤخراً استراتيجية جديدة تعزز من تجرية السفر لعملائه، بما تشمله من تطبيق آبل ووتش الأحدث على الإطلاق، وبهذه الميزة يعد مطار دالاس أول مطار في الولايات المتحدة الأميركية يقدم هذه الخدمة، فضلاً عن التطبيقات التي زود بها مسافريه والتي تعمل على أنظمة الهواتف المحمولة، بما في ذلك آبل وأندرويد وما توفره من برامج ومعلومات تلبي احتياجات العملاء أثناء وجودهم على أرض المطار.

ويقدم مطار دالاس لكافة المسافرين الدوليين القادمين نظام معالجة جواز السفر الإلكترونية من خلال تقنية متطورة تأخذ شكل الأكشاك الصغيرة، وهذه العملية تقلل مدة انتظار المسافر 15 دقيقة، بحيث يتم فحص الجواز والتقاط صورة عنه من ثم الإجابة عن سلسلة من الأسئلة للحفاظ على المعلومات الورادة من قبل صاحبه، وبعدها يتم إصدار إيصال يسلم هذا الإيصال إلى موظف الجمارك لوضع اللمسات الأخيره عليه ليسمح للمسافر المعني من الدخول إلى تكساس في الويلات المتحدة الأميركية.

كما عمد المطار على تزويد المسافرين الأميركيين والكنديين بنظام إم بي سي الذي يساعدهم في معالجة الأوراق المطلوبة للسفر عن طريق وكيل الجمارك وحماية الحدود وهو تطبيق مرخص للدخول إلى أمريكا.

من جانبه قال جون أكرمان نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية العالمية والتطوير لمطار دالاس: إننا نواصل سعينا لتطوير البنية التحتية والخدمات التنفيذية للمطا، لنبقى نوفي بالتزامتنا تجاه عملائنا. وأضاف قائلاً: نحن نتطلع إلى أن نكون أفضل مطار على مستوى العالم ومثل يحتذي به في مستوى خدمة العملاء، ونوه أكرمان بتسريع عملية دخول المسافرين الدوليين من خلال الخيارات التكنولوجية المتاحة في أرجاء المطار.

ولترقية تجرية المسافرين، كشف المطار النقاب عن مشروع للإعفاء من الضرائب الجمركية في ستة من متاجره التي تغطي مساحة تقارب 20,000 متر مربع ويقطنها سلسلة من العلامات التجارية الفاخرة ومنها: فيراغامو، غوتشي، ديور، شانيل، لانكوم وبربري،ومن المتوقع الأنتهاء من هذا التوسع في نهاية عام 2016.

يؤمن مطار دالاس فورت ورث الدولي ميزات تتعلق بتوفير بيئة صحية للمسافرين، عبر المأكولات النباتية والغذائية العضوية المنتشرة في مختلف مطاعمه والخالية من مادة الغلوتين، جنباً ألى جنب مع مسار لايف ويل للمشي الذي يتيح للعملاء ممارسة الرياضة بينما هم في طريقهم للسفر.

وهذا المسار يسير بطول 1.12 كيلومتر ويحاذي مركز الفنون في المطار،كما أنه يوصل إلى إستديو اليوغا الكائن قرب البوابة رقم D.

يشار إلى أن مطار دالاس الدولي بات يحتل المركز الرابع من بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم مع 1,850 عملية إقلاع وهبوط يومياً، ويصل عدد المسافرين 64 مليون سنوياً ويقع عاشراً على الصعيد العالمي من هذه الناحية. وأضاف مطار دالاس رحلات إلى أكثر من 200 وجهة عبر القارات الخمس،واستطاع احتضان 30 مسارا دوليا جديدا و 10 شركات طيران دولية.