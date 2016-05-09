طيران الإمارات تطلق رحلة يومية ثالثة إلى كيب تاون

أعلنت طيران الإمارات اليوم اعتزامها إطلاق خدمة يومية ثالثة بين دبي ومدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا اعتباراً من 4 يوليو 2016.

وسوف تعزز الخدمة الجديدة الرحلتين اليوميتين اللتين تسيرهما طيران الإمارات حالياً بين المدينتين، كما ستلبي الطلب المتنامي للسفر على هذا الخط الحيوي، وتوفر خيارات أوسع للمسافرين في الاتجاهين.

وسوف تعمل الرحلة الجديدة بطائرة 777-300ER مقسمة إلى ثلاث درجات. واعتباراً من 4 يوليو المقبل، تقلع رحلة طيران الإمارات "إي كيه 778" من مطار دبي الدولي في الساعة 10:50 صباحاً، وتصل إلى كيب تاون في الساعة 6:30 مساءً. أما رحلة العودة "إي كيه 779" فتغادر كيب تاون في الساعة 8:05 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي. ويوفر موعد الرحلة اليومية الجديدة للمسافرين من كيب تاون إلى دبي، مزيداً من المرونة في برامحهم ومواصلة رحلاتهم بسهولة عبر مطار دبي الدولي إلى مختلف المحطات ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات.

وتجسد زيادة الرحلات إلى كيب تاون مدى أهمية جنوب أفريقيا كمركز تجاري ومقصد سياحي، والتزام طيران الإمارات بدعم نمو هذين القطاعين من خلال تسهيل السفر، ليس من دبي فحسب، بل من مختلف المحطات التي تخدمها الناقلة والتي يزيد عددها على 150 محطة في 80 دولة.

وسوف يتم توسيع الاتفاقية الحالية للمشاركة في الرموز بين طيران الإمارات وخطوط جنوب أفريقيا، على الرحلات بين دبي وجنوب أفريقيا، لتشمل الرحلة اليومية الجديدة إلى كيب تاون، ما يسهل على عملاء الناقلة الجنوب أفريقية السفر عبر شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.

وتوفر طائرة الإمارات البوينج 777-300ER المقسمة إلى ثلاث درجات 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و310 مقاعد مريحة في السياحية، بالإضافة إلى طاقة شحن قدرها 23 طناً للرحلة الواحدة في كل اتجاه، ما سيوفر للشركات والمصدرين والتجار تنمية أعمالهم وتجارتهم العالمية.

وسوف ينعم الركاب على رحلة كيب تاون الجديدة، كما على جميع رحلات طيران الإمارات إلى جنوب أفريقيا، بنظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر ما يصل إلى 2500 قناة مرئية ومسموعة منوعة، وبأشهى الوجبات التي يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية الذين ينتمون إلى 130 دولة، بما في ذلك جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى اصطحاب حقيبتي أمتعة مجاناً وزن كل منهما 23 كيلوغراماً لركاب الدرجة السياحية، وحقيبتين وزن كل منهما 32 كيلوغراماً لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة جنوب أفريقيا قبل أكثر من 20 عاماً. وبالإضافة إلى رحلتيها اليوميتين إلى كيب تاون حالياً، تسير الناقلة 4 رحلات يومياً بين دبي وجوهانسبرغ، ورحلة يومية واحدة بين دبي ومدينة دربان.