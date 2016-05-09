17 ألف سائح إماراتي زاروا الفلبين في 2015

قال آرتور بونكاتو، نائب وزير السياحة الفلبيني، إن وزارة السياحة في الفلبين تحرص على المحافظة على النجاحات التي حققتها في منطقة الشرق الأوسط، وترى أنه من الأولوية الأسياسية بالنسبة لها أن توفر معايير السياحة الحلال في أغلب مناطق الجذب السياحي في الفلبين، وذلك ضمن جدول زمني معتمد، ونوه بونكاتو بأن هذه الرؤية تستند إلى باقة من الخيارات والمأكولات الحلال التي سوف تجذب المزيد من السياح المسلمين إلى الفلبين ،ليمضوا عبرها أوقات ترفيهية واستجمامية قل نظيرها.

وأضاف بونكاتو قائلاً أن الوزارة صادقت ومنحت شهادات مرخصة لـ 16 فندقاً ومطعماً يقدمون المنتجات السياحية الحلال، مشيراً إلى أن عدة مؤسسات ذات صلة سياحية ترغب بالانضمام إليهم، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي بنهاية مايو 2016 إلى أكثر من 34 مؤسسة.

وللاستفادة من سوق السفر الحلال، دخلت وزارة السياحة الفلبينية في شراكة مع كريسينت رايتينج، العلامة الرائدة عالمياً في مجال سياحة المسافر المسلم لإطلاق دليل المسافر المسلم خلال مؤتمر السياحة الحلال 2016 الذي جرت فعاليته في مدينة قونية بتركيا ولمدة استمرت 3- 5 من الشهر الجاري حيث تسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على الفلبين كوجهة صديقة للمسلمين.

كما أوضحت فيرنا بونيسيسو، المسؤولة عن تطوير السوق السياحية بالوزارة، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية شهدنا زيادة مطردة في عدد مندوبينا المشاركين في سوق السفر العربي 2016، وهذا يدل على الاهتمام المتنامي من قبل شركائنا في سوق المنطقة.

وذكرت بونيسيسو أن 2016 كان عاماً متميزاً خاصة بمستوى ارتفاع عدد الزوار من دول الخليج جنباً إلى جنب مع زيادة رحلات طيران الإمارات إلى مانيلا، إضافة إلى تسيير رحلات جديدة إلى سيبو وكلارك اللتين تعتبران من الوجهات المحببة للعائلات ورجال الأعمال.

من جانب آخر استقطبت الفلبين 83,546 ألف زائر من الشرق الأوسط في 2015، وذلك بنمو 9.69%، حيث حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى بعدد بلغ 50,884 ألفا، بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ثانياً بـ 16,881 سائحا.