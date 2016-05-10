"بلو باي" للفنادق تتوسع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قدمت مجموعة "بلو باي" مؤخراً خططها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في معرض سوق السفر العربي بدبي. وبالتالي فقد عززت سلسلة فنادق بلوباي، بفضل هذه الخطط والاندماج الأخير مع سلسلة لو رويال، من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي في مقدمة العقارات المدرجة في محفظة المجموعة في الآونة الأخيرة فندق لو رويال المنزه بإدارة بلو باي (طنجة)، فندق جراند فيلا دي فرانس الفندق الكبير بإدارة بلو باي (طنجة)، فندق لو رويال بيروت بإدارة بلو باي (لبنان)، فندق لو رويال عمان بإدارة بلو باي(الأردن)، وفندق لو رويال الحمامات بإدارة بلو باي (تونس)، وكذلك فندق لو رويال لوكسمبورغ، بإدارة بلو باي (لوكسمبورغ). وبالإضافة إلى ذلك، تنتمي الفنادق التي تقع في لبنان ولوكسمبورغ إلى الشبكة المرموقة من الفنادق الرائدة في العالم.

وقال جمال سطلي إجليسياس، رئيس مجموعة بلوباي إن "لدى كلتا الشركتين قيم متشابهة تكمل بعضها بعضاً خاصة في العمل اليومي. ونحن على علم بأنه سيتم من خلال هذه المتابعة يدا بيد مع فندق لو رويال، فتح العديد من الأبواب وتوفير العديد من الفرص في الآفاق".

ولا يزال نمو الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشكل محورا اهتمام رئيسي يركز على الرفاهية والعلامات التجارية الراقية. ومن بين المشاريع المهمة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فندق بلو دايموند الفجيرة الرائع جراند لوكس. ذلك الفندق المكون من 250 غرفة واسعة و112 شقة مجهزة بأدق التفاصيل، ويقدم أحدث التقنيات، في إمارة الفجيرة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يضم الفندق سبا على مستوى عالمي، ومطاعم ذواقة، وغرف اجتماعات وصالة أفراح.

وتستعد مجموعة بلو باي لافتتاح أرمادا بلو باي الشارقة الذي يعد معلمًا رئيسيًا في إمارة الشارقة وفندق بلو باي صلالة الذي يتكون من 45 شقة فخمة ويقع في سلطنة عمان.

يشار إلى أن مجموعة بلو باي تنوي تأسيس بلو باي أبوظبي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى وجهات أخرى مثل شرم الشيخ (مصر)، ومدينة اسطنبول والجزائر. بالإضافة لإدارتها مجموعة بلو باي فندقي أرمادا بلو باي أبراج بحيرات جميرا وبلو باي بلاك ستون، وكلاهما في دبي، الأمر الذي يعطي المجموعة حاليا طابع أكثر عالمية، كما أنها تزداد قوة على الساحة الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة بلو باي لديها حاليا محفظة تتألف من أكثر من 60 فندقا و50000 سرير، مما يتيح فرص عمل جديدة. ويتم إدارة هذه الفنادق بموجب علامات تجارية تحت أسماء مختلفة وهي فنادق ومنتجعات لو رويال بإدارة بلوباي، وبلو دايموند، وفنادق ومنتجعات بلوباي وفنادق ومنتجعات بيلفيو. كما أنها لا تزال تركز على التوسع الدولي لجميع هذه العلامات التجارية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.