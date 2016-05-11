"القطرية" تؤجل أطول رحلة مباشرة في العالم

أجلت "الخطوط الجوية القطرية" تدشين أطول رحلة مباشرة في العالم، من الدوحة إلى Auckland, New Zealand لمدة شهرين، بسبب تأخر تسلم طائرات من طراز A350 الذي تنتجها Airbus.

وقال المتحدث باسم "القطرية" إنه سيتم تأجيل تدشين الرحلة التي ستستغرق 17.5 ساعة، والتي ستستخدم طائرات من طراز Boeing 777 إلى شهر فبراير من العام المقبل، بعد تأجيل تسليم طائرات الـA350.

وأدى ذلك إلى تكثيف الضغوط على مجموعة Airbus خاصةً بعد أن قالت "القطرية" إنها واجهت مشكلات تقنية في طائرة الركاب A350 بعد عام واحد فقط من دخولها الخدمة.

كذلك قالت "القطرية" إنها ستخفض عدد الرحلات المنتظمة من الدوحة، من بينها رحلات أطلقت حديثا إلى مدن في أستراليا، نظراً لتوقف تسليم طائرات جديدة من Airbus.