"فورسيزونز أبوظبي" معلم جديد للرفاهية بجزيرة الماريه

استقبلت العاصمة الإماراتية أبوظبي معلماً جديداً يجسد كرم الضيافة والإقامة الفاخرة على الواجهة البحرية المميزة للمدينة، وذلك بافتتاح فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة المارية الجديد كلياً.

والفندق من إنشاء شركة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، التي تقوم أيضاً بتطوير جزيرة الماريه التي تم تصميمها كوجهة حديثة للأعمال ونمط الحياة المترف في قلب العاصمة.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي في وحدة مبادلة للعقارات والبنية التحتية: "تمتلك جزيرة الماريه أفضل المزايا التي يمكن الحصول عليها في أبوظبي، حيث تتمتع بالإطلالات الرائعة والمساحات الواسعة، بما في ذلك مواقع التنزه المطلة على الواجهة البحرية. كما يُقام فيها العديد من الفعاليات الشهيرة إلى جانب احتضانها لأرقى الفنادق والمطاعم وأفخم المتاجر، فضلاً عن أفضل مؤسسات الرعاية الصحية، ما يجعل من جزيرة الماريه وجهة سياحية وسكنية جذابة. ويُعد افتتاح فندق فورسيزونز أبوظبي إضافة حقيقة للجزيرة النابضة بالحياة. ويستقطب فورسيزونز ضيوفه الأوفياء من جميع أنحاء العالم من خلال مستوى الضيافة العالمي الذي تتميز به العلامة الفندقية. ويسرني أن يتم افتتاح فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة الماريه لتقديم خدمته المميزة والاستثنائية".

وقامت شركة "بي إل بي أركيتيكتشور" بتصميم الفندق الذي يضم 34 طابقاً، وفقاً لمعايير برنامج استدامة للتخطيط الحضري المستدام، بدرجة لؤلؤتين. وبفضل التصميم الفريد للواجهة ذات الألواح النحاسية اللون، يتم توفير الطاقة دون الإخلال بإطلالة الفندق الأخاذة على أفق المدينة ومياه الخليج العربي. وتغمر الإضاءة الطبيعية أنحاء الفندق من الداخل بما في ذلك المطاعم وقاعات الاجتماعات والغرف التي قامت بتصميمها شركتا "ريتشموند إنترناشيونال" و"هيرش بيدنر أسوسييتس".

ومن جانبه، قال سام يوانيديس، المدير العام للفندق: "في فندق فورسيزونز أبوظبي جزيرة الماريه، يجتمع الطابع العربي الذي يشتهر بحفاوة الضيافة مع خدمة فورسيزونز المميزة لخلق تجربة فاخرة لا مثيل لها. ونحن نحرص على أن نكون مستعدين دائماً لتلبية كافة احتياجات ضيوفنا وتحقيق كل أمنياتهم وجعل كل لحظة يعيشونها داخل فورسيزونز ذكرى لا تنسى".

ويقود يوانيديس فريق عمل مكوناً من 450 موظفاً تم انتقاؤهم بعناية، وهم متوقون لاستقبال أول ضيوفهم.

وأضاف يوانيديس: "نشعر بحماس بالغ لمنح المقيمين في الإمارات فرصة الاستمتاع بكل ما تقدمه فورسيزونز ومشاركة تلك المدينة الجميلة وطابعها الودود مع ضيوفنا من أنحاء العالم".

ويُعد فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة الماريه ثاني منشأة تابعة لمجموعة فورسيزونز يتم افتتاحها في دولة الإمارات في العام الجاري، وهي الأولى في العاصمة، وذلك عقب افتتاح فندق فورسيزونز مركز دبي المالي العالمي في شهر مارس الماضي، والذي جاء بعد افتتاح منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا في نهاية عام 2014. وكان فندق فورسيزونز خليج البحرين قد افتتح قبل أكثر من عام، في حين احتفل فندق فورسيزونز الدوحة مؤخراً بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه. كما تتضمن منشآت فورسيزونز في منطقة الخليج العربي كلاً من فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة العربية السعودية، وقريباً سيتم افتتاح فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع.