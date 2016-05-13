ارتفاع أعداد المسافرين من مطار آل مكتوم 80% في 3 أشهر

سجلت حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي في "دبي ورلد سنترال" نمواً قياسياً، بلغت نسبته 79.8% في الربع الأول من العام 2016، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة مطارات دبي حول حركة المطار.

وتعامل مطار آل مكتوم مع 257 ألفاً و813 مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 143 ألفا و374 مسافرا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع الحاد في أعداد المسافرين نتيجة نمو الطلب على الوجهات التي تخدمها ناقلات رئيسية عاملة في المطار، مثل فلاي دبي والخطوط القطرية. ويعمل عبر المطار في الوقت الراهن 16 ناقلة، تسيّر 190 رحلة أسبوعية إلى 25 وجهة حول العالم.