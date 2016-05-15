العثيم: فرص استثمارية كبرى في خصخصة 27 مطاراً بالسعودية

دعا علي العثيم عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة شباب الأعمال إلى استثمار الفرص التي تم الكشف عنها في قطاع الطيران المدني خلال الجلسة التي قدمها صخر الملحم مدير عام التنمية التجارية والممتلكات بعنوان "الفرص الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني".

وتأتي الجلسة ضمن جلسات ملتقى شباب الأعمال الخامس الذي نظمته لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض والتي تمثل تمكيناً لهم ونقلة نوعية في اتجاه التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

وقال العثيم إن على شباب الأعمال استثمار الفرص المتاحة في الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها البالغ عددها 27 مطاراً والمقرر خصخصتها تدريجيا، لتشمل قطاع الملاحة الجوية و قطاع تقنية المعلومات، مؤكدا أن المرحلة الأولى تستهدف 11 مطاراً وهي: (مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الملك خالد، مطار الملك فهد الدولي ، مطار أبها و القصيم وحائل وبيشة والباحة وينبع وجازان ومطار الإحساء )، منوهاً إلى أن إنشاء قرى الشحن ستسرع من وتيرة الخدمات المقدمة وتعظم الفائدة المتبادلة لمقدمي الخدمات والمستفيدين.

وأشار العثيم إلى أهمية الاستفادة من الفرص الناتجة عن خطط الهيئة لاستغلال الأراضي التابعة للمطارات في بناء الفنادق والمجمعات التجارية و مراكز المعرفة والتعليم، بالإضافة إلى المراكز الترفيهية، والمراكز الطبية والصناعية.

من جانبه دعا عدنان الخلف نائب رئيس لجنة شباب الأعمال ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى إلى ترقُّب نتائج المسوح المقرر إجراؤها لكافة المطارات لتحديد الأنشطة والنسب المقررة لكل نشاط .

كما دعا إلى الاستفادة من برامج الخصخصة والتسهيلات التي تقدمها الدولة مُشيدًا في الوقت ذاته بسعي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مراجعة الأنظمة واللوائح وإزالة العوائق، وتسهيل تمويل مشروعات شباب الأعمال الناشئة.

وكانت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال بالتعاون مع الشريك المعرفي شركة مكنزي آند كومباني قد استضافت ملتقى ومعرض شباب الأعمال الخامس والذي أقيم برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وشهد المعرض المصاحب مشاركة 100 مشروع ناشئ، وذلك في إطار سعي اللجنة لتهيئة وتمكين شباب الأعمال.