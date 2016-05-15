طيران الإمارات تنظم أنشطة ترفيهية عائلية في جدة والرياض

تنقل طيران الإمارات تجربتها المتميزة في الأجواء إلى زوار "رد سي مول" في جدة خلال الفترة من 12- 14 مايو، وإلى زوار "مول الرياض" في مدينة الرياض نهاية الأسبوع المقبل خلال الفترة من 19- 21 مايو.

وسوف توفر طيران الإمارات لرواد مركزي التسوق في جدة والرياض أنشطة منوعة للتعرف أكثر على منتجات وخدمات العائلات على متن طائراتها. وسوف يتاح للأطفال اللهو مع إحدى شخصيات دمى حيوانات "فلاي وذ مي" التي توزع على المسافرين الصغار أثناء الرحلات، وهي دمية الأسد "لويس". كما أقامت طيران الإمارات منصة عليها صور هذه الحيوانات ليتم التقاط صور للأطفال أمامها. ويمكن للأطفال أيضاً اللهو بألعاب فيديو مسلية، والمشاركة في مسابقات للفوز بالدمى.

وتتواصل فعاليات طيران الإمارات في مركزي التسوق في الرياض وجدة في الأيام المذكورة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

