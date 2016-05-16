"السعودية" تنقل 11 ألف مسافر أسبوعياً من وإلى الطائف

تنقل الخطوط الجوية العربية السعودية أسبوعيًا نحو (11.000) مسافر من وإلى مطار الطائف على متن (94) رحلة مغادرة وقادمة إلى 6 محطات وهي الرياض، الدمام، جدة، جيزان، أبها، شرورة، إضافة إلى عملها عبر وحدتها الاستراتيجية "الخدمات الأرضيّة" بالقيام بخدمات المناولة كاملة لجميع الشركات الأجنبية المشغلة للرحلات الدولية بمطار الطائف، وذلك بمناولة (٦٨) رحلة دولية أسبوعيا لـ (٩) شركات طيران أجنبي بالاتجاه الواحد.

وأكد مدير الخطوط السعودية بالطائف محمد بن علي الشمراني، لـ"واس" جاهزية "السعودية" وأطقمها لمواكبة الكثافة العالية للمسافرين والطلب المتزايد على محافظة الطائف مع قرب موسم الصيف وخلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والحج، مشيرا إلى أن "السعودية" وضعت خططها التشغيلية خلال هذه الفترة حيث تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وكوادرها البشرية الموزعة في صالات المطار ومكاتب الحجز، سعياً منها لتقديم خدمات مميزة للمسافرين وتحقيق معدلات أداء تشغيل عالية ومعدلات انضباط دقيقة.

وبين أن "السعودية" بالطائف ستعمل قريباً على تشغيل رحلات إضافية من و إلى الرياض بواقع ثلاث رحلات في كل اتجاه لتلبية للطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة، وسعياً منها في زيادة السعة المقعدية، مشيراً إلى أن تعيين هذه الرحلات الإضافية يأتي في إطار مسؤولية واهتمام الناقل الوطني بتوفير أفضل الخدمات و مواجهة الطلب المتزايد على رحلاتها وموازنة رحلاتها بين مناطق المملكة.

وقال : إن الخطوط السعودية مؤسسة وطنية عالمية قريبة من جميع الفعاليات الثقافية والسياحية، وتحرص في اطار مسئوليتها الاجتماعية على أن تؤدي واجبها في رعاية الكثير من المناسبات الثقافية والسياحية والاجتماعية بمحافظة الطائف دعماً منها للسياحة المحلية ودفع عجلة التنمية الثقافية.

ونوه مدير الخطوط السعودية بالطائف بالدعم غير المحدود الذي تلقاه " الخطوط السعودية" من القيادة - أيدها الله - وفق رؤية (السعودية 2030)، التي تفتح آفاقاً واسعة لتطوير النقل الجوي بالمملكة حيث تضمنت مبادرات عدة ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي بالمملكة ويعزز فرص الاستثمار في المطارات ،ويضاعف حركة النقل الجوي بين المملكة ودول العالم خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب.

وأشار إلى أن الناقل الوطني شرع على العمل لتحقيق أهداف الرؤية السعودية، إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج التحول والخطة الاستراتيجية للمؤسسة (SV2020) الذي يلبي الرؤية الوطنية الطموحة، مضيفًا أن "السعودية" تعمل حالياً و ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة على مضاعفة أسطولها الجوي بأحدث ما أنتجته شركات الطيران العالمية الـ "بوينج" والـ "إيرباص" لمواكبة الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين من معتمرين وسياح وزوار إلى المملكة من مختلف دول العالم و خدمة حركة السفر الداخلي والمتزايد بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أنه مع هذه النقلة التوسعية ستكون هناك وجهات دولية وداخلية جديدة، وإعادة دراسة وتقييم تشغيل رحلات داخلية جديدة من الطائف.