"ليجولاند" دبي تستعد لاستقبال زوارها الصغار في أكتوبر

يتسارع العمل لإنجاز المدينة المصغرة في ليجولاند دبي التي تبلغ مساحتها 62,000 متر مربع، في أول منطقة مغلقة ومكيفة في العالم حيث يوجد فيها أكثر من 20 مليون قطعة من مكعبات ليجو، مع مجموعة كبيرة من المجسمات المعروفة والتي تحاكي منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأهم عالمياً مثل برج خليفة. وسيتم افتتاح ليجولاند دبي في شهر أكتوبر 2016 من ضمن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر منتزه ترفيهي متكامل في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدم "ليجولاند دبي" عالم لا حدود له من الليجو مصمما للأطفال ما بين ٢-١٢ سنة، حيث تقدم ٤٠ لعبة ووجهة و عروض ترفيهية و تجارب بناء مكعبات ليجو. بالإضافة إلى ١٥ ألف مجسم ليجو صممت باستخدام أكثر من ٦٠ مليون قطعة من مكعبات ليجو. وستضم "ليجولاند دبي" ٦ مناطق ترفيهية هي: "ليجو سيتي"، "أرض المغامرة"، "الممالك"، "أرض الخيال"، "المصنع"، بالإضافة إلى "المدينة المصغرة"، وكل واحدة من هذه المناطق تتميز بالتصاميم الفريدة التي ستمكن الطفل من الاستمتاع بالعروض الترفيهية والتعليمية.



حول منتزهات "ليجولاند"



وتم تصميم منتزهات "ليجولاند" بحيث أن تكون مخصصة لتقديم أجمل الأوقات للعائلات مع الأطفال بأعمار تتراوح ما بين سنتين حتى 12 سنة، وبالاعتماد على تصاميم اللعبة الأكثر شعبية وشهرة في العالم "مكعبات ليجو" تقدم منتزهات "ليجولاند" للعائلات فرصة اللعب بشكل جماعي والاعتماد على المخيلة الحرة، ضمن مجموعة متميزة من ألعاب "ليجو" والتي تتضمن ركوب الأحصنة المتحركة، ومنافسات البناء والتشييد باستخدام ألعاب ومكعبات "ليجو" بالإضافة إلى الأفعوانيات المتناسبة مع أفراد العائلات، كما تضم أيضاً العديد من الفعاليات والألعاب المرحة التي تجذب العائلات للانضمام إلى أجواء التحدي والمنافسة بشكل جماعي.

ويوجد حول العالم ست منتزهات ومنتجعات "ليجولاند" تتوزع على خمس دول هي الدنمارك والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا، بالإضافة إلى ماليزيا، وكل واحدة منها تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من ألعاب "ليجولاند" مع فندق تابع لها بأسلوب "ليجو" وحديقة مائية والعديد من المزايا التي تجذب العائلات الباحثة عن المرح والتميز مثل الحوض المائي الكبير الذي يضم مجموعة كبيرة من الأسماك والحياة البحرية بمختلف عناصرها، أما الآن فقد أصبحت دبي على القائمة لتضم منتزه "ليجولاند" المتميزة، مع خطط توسعية جديدة قادمة في اليابان وكوريا الجنوبية.