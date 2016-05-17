ارتفاع عدد الرحلات الجوية في السعودية إلى 27 مليون رحلة

توقع تقرير جديد صادر عن "يورومونيتور إنترناشيونال" أن يجري المسافرون السعوديون 27 مليون رحلة محلية هذا العام، فيما صنف التقرير 10.3 مليون شخص أو 32% من تعداد سكان السعودية في عام 2016 على أنهم من جيل الألفية أو الشباب، الذين تتراوح أعمارهم من 17 إلى 36 عاما.

وفي التقرير الذي يحمل عنوان "جيل الألفية - سلالة جديدة من المسافرين"، والذي نشر في صحيفة "عكاظ"، تصف يورومونيتور شريحة المستهلكين المتزايدة بأنها أول جيل عالمي وشريحة متنوعة تخصّص وتضبط المنتجات والخبرات لتلبية احتياجاتها الفريدة، تعتمد على التقنية، وتعشق السفر.

من ناحية ثانية، تنقل الخطوط الجوية العربية السعودية أسبوعيا نحو 11000 مسافر من وإلى مطار الطائف على متن 94 رحلة مغادرة وقادمة إلى 6 محطات وهي الرياض، الدمام، جدة جيزان، أبها، شرورة، إضافة إلى عملها عبر وحدتها الاستراتيجية "الخدمات الأرضية" بالقيام بخدمات المناولة كاملة لجميع الشركات الأجنبية المشغلة للرحلات الدولية بمطار الطائف، وذلك بمناولة 68 رحلة دولية أسبوعيا لـ9 شركات طيران أجنبي بالاتجاه الواحد.

وأوضح مدير الخطوط السعودية بالطائف محمد بن علي الشمراني أن "السعودية" بالطائف ستعمل قريباً على تشغيل رحلات إضافية من وإلى الرياض بواقع ثلاث رحلات في كل اتجاه، تلبية للطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة، وسعيا منها لزيادة السعة المقعدية.