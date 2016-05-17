الخطوط القطرية ترفع حصتها بالشركة المالكة ل"البريطانية"

قالت الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء إنها رفعت حصتها في انترناشونال ايرلاينز جروب (آي.ايه.جي) المجموعة المالكة للخطوط الجوية البريطانية إلى 15.01 بالمئة وإنها قد تدرس شراء المزيد.

كان الرئيس التنفيذي للشركة قال في أبريل نيسان إنها زادت حصتها إلى أقل من 12 بالمئة من 9.99 بالمئة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي في بيان "نحن سعداء جدا باستثمارنا في آي.ايه.جي على الصعيد المالي التجاري والاستراتيجي.. العلاقة ساعدتنا على تنفيذ إستراتيجيتنا للتوجه غربا."

وبموجب القواعد الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب تملك أكثر من 49 بالمئة في شركات الطيران الأوروبية.